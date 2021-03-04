Новый сезон – новые рекламные возможности

Мы не будем повторять истину, уже набившую всем оскомину, что реклама – это двигатель торговли. Лишь напомним, что в современных экономических условиях все большую эффективность вашим продажам приносит реклама в Интернете. Особенно на площадках, уже давно зарекомендовавших себя как авторитетные и надежные источники оперативной информации, которую используют миллионы людей.

Именно поэтому предлагаем вашему вниманию новые возможности размещения рекламы на интернет-площадках Белорусского телеграфного агентства belta.by и beltaplus.by в сезоне 2021 – 2022.

Наши площадки

Сайт Белорусского телеграфного агентства БЕЛТА (www.belta.by)

Информационный мультимедийный интернет-портал, сочетающий успешно зарекомендовавшие себя форматы с прогрессивными технологиями.

Это крупнейший первоисточник новостей в Республике Беларусь: до 250 информационных материалов ежедневно; мультимедийные форматы: фото, видео, инфографика; персонализация настроек сайта и поиска; шесть версий на разных языках.

Среди государственных СМИ сайт находится на первой позиции в рейтингах посещаемости. По цитируемости в мировых средствах массовой информации БЕЛТА в числе лидеров среди информагентств стран СНГ.

· Посещаемость. От 170 000 уникальных посетителей в сутки; более 5 000 000 уникальных посетителей в месяц.

· Просмотры страниц. За 2020 год просмотрено почти 192 000 000 страниц (около 16 000 000 в месяц).

· Более 321 000 подписчиков в социальных сетях.

· Посетители – люди с различными интересами из Беларуси и зарубежья, с высоким и выше среднего уровнем достатка.

· Целевая аудитория: представители СМИ и преподаватели, государственные служащие среднего и высшего звена, руководители и топ-менеджеры организаций государственной и частной форм собственности.

Новый информационный культурно-развлекательный проект Белорусского телеграфного агентства БЕЛТА, рассчитанный на аудиторию, ведущую активный образ жизни как в социальной, так и бизнес-сферах.

Посетители – люди в возрасте 35-44 года (26,6%), 25-34 года (25,5%), 18-24 года (12,8 %). Гендерное распределение: женщины – 51,2%, мужчины – 48,8%. Общая посещаемость: 738 451 уникальный посетитель с марта 2020 года по февраль 2021 года.

Ввиду своей развлекательной направленности проект приобрел особую популярность в странах ближнего зарубежья. Так, 91,6% посетителей – Российская Федерация, 8,22% посетителей – Республика Беларусь.

Наши партнеры

На интернет-площадках Белорусского телеграфного агентства БЕЛТА на постоянной основе в разнообразной форме размещают свою рекламу ведущие белорусские и иностранные бренды: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, "Дана холдинг", "А-100 Девелопмент", "Пари-Матч", "Твоя столица", МТС, "Евроторг", "Альпари", Huawei и многие другие.

Наши новые проекты

Выходящие с еженедельной периодичностью

"Финансовый понедельник (с...)" (рубрика "ЭКОНОМИКА +", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Еженедельный проект, посвященный обзорам местных и мировых валютных рынков, рынкам ценных бумаг и рынкам FOREX. Готовится на основании собственной оперативной информации и информации ведущих новостных мировых агентств.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/economy-ru/view/kak-biznesu-ostatsja-zdorovym-v-novyx-uslovijax-10689-2020/

"Твой калькулятор (с...)" (рубрика "ЭКОНОМИКА +", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Финансовая грамотность нужна не только миллионерам. Проект помогает разобраться, как спланировать расходы и начать откладывать на пенсию, зачем обычному человеку инвестиции, сколько сейчас стоят кредиты и недвижимость. Рассказывает о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/economy-ru/view/besplatnyj-syr-xorosh-tolko-v-myshelovke-10694-2020/

"Здоровая среда (с...)" (рубрика "ЧЕЛОВЕК", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Проект о популярных медицинских проблемах, которые волнуют врачей и пациентов. В сфере внимания как традиционная "серьезная" медицина, так и новинки из сферы ЗОЖ. Почему люди лечатся неправильно, от каких медицинских заблуждений давно пора избавиться и как заботиться о здоровье, чтобы потом не страдать, – вот лишь несколько вопросов из тех, которые здесь обсуждаются. Не забыли мы и про полезные советы психологов и сексологов.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/human-ru/view/sem-zabluzhdenij-o-gigiene-polosti-rta-12370-2020/

"Вкусный четверг (с...)" (рубрика "ГУРМАН", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Проект интересен для всех, кто любит... вкусно поесть. Необычные рецепты, занимательные истории рождения того или иного блюда, новинки кулинарии, рассказы о знаменитых шеф-поварах, кулинарная география и знакомство с искусством сервировки – все это на страницах проекта.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/gourmet-ru/view/bljudo-dnja-befstroganov-s-belymi-gribami-12766-2021/

"Чего бы посмотреть (с...)" (рубрика "РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Проект, в котором наши журналисты и гости советуют сериалы, фильмы и телешоу. Здесь нет критиков: мы, как и читатели, – обычные зрители. Все, что смотрим и обсуждаем в этом проекте, горячо рекомендуем. "Чего бы посмотреть с..." – место, где встречаются настоящие фанаты развлекательного телевидения.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/entertainment-ru/view/speshite-videt-top-7-samyx-ozhidaemyx-serialov-novogo-goda-12467-2020/

"Шопинг-молл (с...)" (рубрика "ШОПИНГ", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Это ваш гид в стремительно меняющемся мире покупок: от плойки до телевизора, от навороченного смартфона до гладильной доски, от ноутбука до мясорубки. Новинки товарных брендов, обзоры цен и технических характеристик, полезные лайфхаки и советы экспертов, тематические подборки, посвященные ассортименту офлайн- и онлайн-магазинов.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/shopping-ru/view/sumsung-budet-prodavat-novye-telefony-bez-zarjadnyx-ustrojstv-12543-2021/

"Хороший текст (с...)" (рубрика "ИНТЕЛЛЕКТ", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

В этом проекте обсуждаем, почему не стыдно любить бестселлеры и получать от чтения удовольствие, кто придумал женские романы, чем важна литература для подростков, как полюбить фентези и не стесняться, если не любишь классику. А еще даем советы, что почитать.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/intelligence-ru/view/mir-literatury-v-naushnikax-pjat-luchshix-audioknig-ot-servisa-mts-knigi-12292-2020/

"Жизнь – игра! (с...)" (рубрика "РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ", периодичность выхода – 4 раза в месяц).

Следим за играми КХЛ, НХЛ, НБА, английской футбольной премьер-лиги, футбольными чемпионатами Беларуси, России, Италии, Испании, Франции и других стран. Говорим о перспективах чемпионства, обсуждаем трансферы и сплетничаем о личной жизни игроков и тренеров. Всё это – в проекте "Жизнь – игра! (с...)".

Проекты, периодичность которых согласуется с рекламным партнером

"Про Hi-Tech (с...)" (рубрика "ТЕХНО")

На страницах проекта мы говорим о новых облачных технологиях, компьютерах, роботах-пылесосах, 5G-роутерах и многом другом, что представляет интерес для специалистов и простого обывателя.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/techno-ru/view/vybiraem-igrovoj-monitor-na-chto-obraschat-vnimanie-10608-2020/

"Поедем покатаемся! (с...)" (рубрика "ДРАЙВ")

Проект, посвященный новостям из мира транспортных средств: от квадроциклов до большегрузных автомобилей.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/drive-ru/view/v-volkswagen-zadumalis-o-razrabotke-novogo-elektricheskogo-kabrioleta-12834-2021/

"Зверьё моё (с...)" (рубрика "РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ")

Вы любите домашних животных: собак, котов и даже рептилий? Тогда вам сюда, где вы узнаете об особенностях психологии ваших питомцев, секретах дрессировки и тонкостях питания братьев наших меньших.

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/shopping-ru/view/praktichnaja-i-zabavnaja-vybiraem-odezhdu-dlja-domashnix-pitomtsev-12631-2021/

"Уютный уголок" (с...) (рубрика "ДОМ")

Беседуем о том месте, в котором проводим большего всего времени в жизни, – о нашем доме! Как правильно и красиво сделать ремонт, чем накрыть крышу, какую мебель подобрать и что посадить в саду – это и многое другое в проекте "Уютный уголок (с...)"!

Пример публикаций: https://beltaplus.by/ru/house-ru/view/vintazhnyj-dekor-vozvraschenie-12809-2021/

Возможности рекламного размещения информации партнеров в проектах

Лендинговые площадки: переход с главной страницы сайта belta.by (баннер с упоминанием партнера проекта) на beltaplus.by на страницу в рубрике (см. образец – баннер "Секреты рекламы").

Виды рекламы в проектах:

· размещение и упоминание в баннере на главной странице сайта belta.by (например, "Финансовый понедельник" с компанией "Альпари");

· брендирование статьи в рубрике на ресурсе beltaplus.by с переходом по активной ссылке на сайт партнера (например, в рубрике "Экономика +", вариант брендирования страницы проекта см. ниже);

· написание (в случае необходимости) рекламного текстового материала объемом до 3 страниц (1 страница – 1860 знаков с пробелами); · размещение рекламного текстового материала на странице проекта (включая 3 активные ссылки на интернет-ресурсы партнера и 5 фотографий).

* В случае необходимости по договоренности сторон силами БЕЛТА проводятся фото- и видеосъемка.

Сроки размещения рекламных материалов партнера проекта:

1 (одни) сутки с момента выставления, далее материал уходит в архив БЕЛТА +.

Возможности партнерского сотрудничества:

Статус "Генеральный партнер проекта" (включает в себя баннер на главной странице сайта belta.by, брендирование статьи в рубрике проекта на ресурсе beltaplus.by, написание рекламно-информационного материала, размещение рекламно-информационного материала);

Статус "Партнер проекта" (включает в себя баннер на главной странице сайта сайта belta.by, брендирование статьи в рубрике проекта на ресурсе beltaplus.by).

С уважением,

команда отдела рекламы и маркетинга

Белорусского телеграфного агентства

Полную информацию о размещении медийной рекламы на ресурсах БЕЛТА вы можете получить по телефонам:

+375 17 363 79 40, +375 29 131 74 07

либо прислав запрос на e-mail: reklama@belta.by.