Новый состав Коллегии ЕЭК приступает к работе

1 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии приступает к работе с 1 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Нынешний состав Коллегии ЕЭК уже третий по счету, по сравнению с предыдущим он обновится на 40%. Самое главное изменение - новый председатель Коллегии ЕЭК, которым стал представитель Беларуси Михаил Мясникович. На посту руководителя исполнительного органа ЕЭК он сменил представителя Армении Тиграна Саркисяна.

Покинул пост члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному ЕЭК представитель Беларуси Александр Субботин. Ему на смену пришел представитель Армении Артак Камалян.

Новым лицом в Коллегии ЕЭК является также Гегам Варданян, который сменил Карине Минасян в должности члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям - они оба являются представителями Армении.

Кроме того, в скором времени пост члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК покинет представитель российской стороны Вероника Никишина. Ей на смену придет также представитель России Андрей Слепнев, который в 2012-2016 годах уже работал в должности члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК. Кандидатура Андрея Слепнева была одобрена 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Свои посты в комиссии сохранили член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко (Беларусь), член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков (Казахстан), член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин (Казахстан), член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов (Кыргызстан), член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (Кыргызстан), член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (Россия).

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза. Она подчинена Высшему Евразийскому экономическому совету, решения комиссии обязательны для исполнения на территории государств - участников ЕАЭС. ЕЭК имеет два уровня управления: Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК. Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, в него входят по одному представителю каждого государства ЕАЭС в ранге вице-премьера. Заседания Совета ЕЭК проводятся раз в месяц, решения на них принимаются консенсусом. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом комиссии, она состоит из 10 членов (по два от каждой страны ЕАЭС): председателя Коллегии и девяти министров. Каждый член Коллегии ЕЭК обладает одним голосом, ее заседания проводятся раз в неделю.

В текущем году Беларусь также председательствует в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.-0-