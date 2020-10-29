Новый свиноводческий репродуктор планируется запустить в Лиозненском районе в 2021 году

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня во время посещения данного объекта дал положительную оценку результату выполненных работ.

Объект расположен вблизи деревни Пушки. В настоящее время генподрядчиком работ (компания "АгриГо") смонтированы каркасы зданий репродуктора с устройством кровли, сейчас в них ведутся монтаж сэндвич-панелей и устройство полов. Строительная готовность свиноводческого репродуктора составляет 73,4%. Также завершено устройство фундамента здания комбикормового завода. Начался монтаж силосов для оперативного хранения зерна. Продолжается строительство объектов зоны очистных сооружений навозоудаления.

Реализация инвестпроекта по строительству комплекса, включающего свиноводческий репродуктор на 5 тыс. голов свиноматок и комбикормовый завод, началась в 2017 году. Мощности репродуктора рассчитаны на производство 138 тыс. голов поросят в год. 80% финансирования осуществляется за счет средств Банка развития Республики Беларусь. Запуск в эксплуатацию комплекса намечен на ноябрь 2021 года, выход на проектную мощность - на декабрь 2022-го. Репродуктор будет комплектоваться поголовьем канадской селекции.-0-