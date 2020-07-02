Новый цех по пошиву одежды введен в строй на Оршанском льнокомбинате

2 июля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. На Оршанском льнокомбинате введен в строй новый цех по пошиву одежды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"Традиционно в стране ко Дню независимости вводятся в эксплуатацию знаковые объекты. Так, в канун праздника на Оршанском льнокомбинате во время третьего этапа модернизации завершено обновление и расширение швейной фабрики", - рассказали в пресс-службе.

Была проведена масштабная реконструкция производства: построен цех, закуплено современное швейное оборудование. "Теперь на двух участках по пошиву одежды из собственных тканей льнокомбината будет изготавливаться мужская и женская одежда", - отметили в концерне.

До модернизации фабрики заказы на изготовление таких изделий размещались на других предприятиях "Беллегпрома". Решение о реконструкции и расширении производства было принято по результатам маркетинговых исследований. "Возрастает популярность одежды из натуральных материалов как на внутреннем, так и внешнем рынках. А Оршанский льнокомбинат постоянно развивает и увеличивает собственную товаропроводящую сеть внутри страны и за рубежом", - подчеркнули в пресс-службе.

Новое производство позволит градообразующему предприятию нарастить объемы выпускаемой продукции, производить товары с высокой добавленной стоимостью, а также диверсифицировать ассортимент.-0-