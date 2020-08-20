Новый вид господдержки получат 8 инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития подвел итоги конкурсного отбора инвестпроектов по строительству молочно-товарных ферм с новым видом господдержки. Бюджетные трансферты предоставят 8 инвестпроектам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
По результатам конкурсных процедур отобраны проекты, демонстрирующие высокие показатели экономической и технологической эффективности. Это инвестпроекты по строительству молочно-товарных ферм и комплексов в Пружанском, Островецком, Кореличском, Березовском, Сморгонском, Червенском, Житковичском, Светлогорском районах. Поддержку получат ОАО "Великосельское Агро", КСУП "Гудогай", СПК "Жуховичи", УП "Савушкин - Луч", КСУП "АгроСолы", ОАО "Минский молочный завод №1", РУП "Гомельэнерго", крестьянское хозяйство Михаила Шруба.
Бюджетные трансферты будут предоставлены на возмещение части фактически понесенных затрат на реализацию инвестпроекта.
Банк развития инициировал такой механизм, чтобы апробировать альтернативный льготным кредитам инструмент господдержки.
"Новый механизм поддержки будет стимулировать организации на реализацию проекта в установленные сроки и его выход на полную проектную мощность, поскольку только по факту выполнения данных мероприятий будет оказана государственная поддержка", - пояснили в пресс-службе.-0-