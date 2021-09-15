Новый "зеленый" проект первого ЭкоЛогичного банка – строительство станции дегазации

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 15 сентября 2021
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:44 ГАИ Гомельской области 16-18 сентября отработает автодорогу М10 Регионы
14:40 КГК отреагировал на все поступившие сообщения о росте цен на лекарства Общество
14:36 Минтруда расскажет о своих организациях через отраслевую эстафету Общество
14:28 ФПБ: в условиях пандемии работникам нужны дополнительные гарантии Общество
14:24 Музей-стоянку первобытного человека открыли в Юровичах Регионы
14:20 Имена погибших в 1943 году мирных жителей Логишина увековечили в Пинском районе Регионы
14:17 Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 сентября прямые телефонные линии Общество
14:14 Маркевич: библиотеки в современном мире стали социокультурными центрами Культура
14:10 Республика Корея планирует отказаться от пластиковых отходов к 2050 году В мире
14:05 Благоустройство улиц, ремонт домов, воспитание детей - Шулейко провел личный прием в Барановичах Регионы
14:01 "Могилевлифтмаш" в канун своего юбилея выпустил 375-тысячный лифт Регионы
13:58 Госавтоинспекция Минска ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом Происшествия
13:54 БУТБ поможет найти инвесторов для строительства и эксплуатации 4 новых ветропарков Экономика
13:51 Вторую магистральную велодорожку построят в Минске в 2022-2025 годах Регионы
13:47 Молодой волк забежал во двор сельчанина в Ивацевичском районе Происшествия
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 1505 Общество
13:29 Для участия в спортивных мероприятиях 22 сентября в Минске придется обойтись без автомобиля Регионы
13:28 Студент БГУ стал чемпионом по тайскому боксу на I Играх стран СНГ Спорт
13:27 Автопробег "Символ единства" финишировал у мемориального комплекса "Курган Славы" Регионы
13:23 Фрукты велосипедистам, скидки на шеринг, велопробег - как в Минске пройдет День без автомобиля Регионы
13:15 Более 3 тыс. га болот восстановлено в двух районах Гомельской области в этом году Регионы
13:15 Белорусский рубль на торгах 15 сентября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:15 Новый "зеленый" проект первого ЭкоЛогичного банка – строительство станции дегазации Экономика
13:14 Библиотеки помогают хранить накопленные человечеством знания - Шумилин Общество
13:11 Луцкий: мы вырастили молодое поколение достойными патриотами Общество
13:05 Беларусь поставила на рынок Великобритании свыше 4,3 тыс. куб.м пиломатериалов Экономика
12:59 Средняя зарплата в системе Минлесхоза сегодня составляет Br1390 Экономика
12:57 Легковушка сбила лося в Лоевском районе - пострадала пассажирка Происшествия
12:53 В Слонимском районе перезахоронили останки погибших в первые дни войны красноармейцев Регионы
12:49 Работников хозяйств в Рогачевском и Житковичском районах уличили в краже топлива Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
15 сентября 2021, 13:15

Новый "зеленый" проект первого ЭкоЛогичного банка – строительство станции дегазации

Минск, 15 сентября 2021 года. Новый экопроект профинансировал Белинвестбанк в рамках реализации своей "зеленой" политики. Строительство станции дегазации на полигоне для твердых бытовых (коммунальных) отходов станет возможным благодаря инструментам торгового финансирования, предоставленных Первым ЭкоЛогичным банком. Станция появится на полигоне твердых бытовых отходов "Тростенецкий" и твердых коммунальных отходов "Тростенец" под Минском. Она позволит уменьшить неконтролируемые объемы выбросов парниковых газов и получить экологически чистую электроэнергию.

"Реализация "зеленой" повестки – важная составляющая развития Белинвестбанка. В результате глубокой трансформации, которую прошел банк и все его сотрудники, ЭкоЛогичность стала частью нашей Стратегии. Этому способствовало в первую очередь тесное сотрудничество с зарубежными партнерами и наработанные за почти тридцатилетнюю историю связи, – отметил Председатель Правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – Внедрение ESG-принципов – экологического, социального и корпоративного управления – стало ответом на задачи по достижению целей устойчивого развития. Только за последние несколько лет были профинансированы крупнейшие проекты, связанные с производством экологически чистых материалов и развитием альтернативных источников энергии на общую сумму свыше 70 млн евро. Уверен, "инвестиции в будущее", или, иными словами, развитие технологий, которые способны изменить мир в лучшую сторону, скоро станут неотъемлемой частью стратегии развития любой компании. А вместе с основной целью бизнеса – получением прибыли – на равных будет стоять еще одна цель – сопричастность к глобальным идеям, способным менять мир".

Следует отметить, что это не первый проект по строительству систем сбора и утилизации биогаза, профинансированный Белинвестбанком. Целью подобных проектов является эффективное извлечение и утилизация газа, который образуется на свалках в результате разложения захороненных органических отходов. Неизбежное попадание его в атмосферу сопровождается выбросами загрязняющих органических веществ.

"Наша компания является ведущим предприятием в области разработки и планирования технологий для окружающей среды, переработки отходов, использования альтернативной "зеленой" энергии, – отметил Валерий Лаптенок, директор СЗАО "ТелДаФакс Экотех МН". – Проект по дегазации полигона твердых бытовых отходов "Тростенецкий" и твердых коммунальных отходов "Тростенец" под Минском реализуется поэтапно и начался еще в 2009 году. Отличительной особенностью таких проектов является необходимость расширения газодренажной системы по мере роста полигона, чтобы иметь возможность собирать максимальное количество образующегося газа. Быстрое заполнение полигона привело к необходимости реализации следующего этапа. Строительство систем сбора и утилизации биогаза позволит уменьшать неконтролируемые объемы выбросов парниковых газов. Грамотная переработка биогаза в дальнейшем позволит получать из него электроэнергию. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в декабре 2021 года".

Экстракция свалочного газа на полигоне под Минском будет осуществляться через систему горизонтальных дренажных каналов. В дальнейшем газ будет использоваться в качестве топлива для поршневых установок, вырабатывающих электрическую энергию. Это означает, что в результате реализации проекта, помимо минимизации воздействия свалок на природную среду, повысится доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны.

Кроме того, реализация данного проекта сократит неконтролируемые выбросы в атмосферу Минска метана – парникового газа. А это значит, будет способствовать повышению экологической безопасности страны.

Среди других побочных эффектов, возникающих на полигонах, не оборудованных станциями дегазации, – наличие неметановых органических соединений. Они являются причиной неприятного запаха, который обычно распространяется вокруг полигона. Некоторые из органических веществ обладают выраженным токсическим действием и серьезно влияют на жизнедеятельность окружающей флоры. Это не позволяет осуществить достаточно эффективную рекультивацию закрытых полигонов.

Зачастую накопление газов внутри свалки вызывает самовозгорание отходов. В таких случаях процесс горения сопровождается образованием широкого спектра токсичных веществ.

Сегодня наличие систем сбора и утилизации биогаза является обязательным требованием при строительстве полигонов в большинстве развитых стран мира. В настоящее время это требование предъявляется и при проектировании полигонов в нашей стране.

Напомним, с 1 июня 2021 года первый ЭкоЛогичный банк страны расширил возможности финансирования для еco-friendly компаний. Ресурсы, предоставляемые Белинвестбанком, могут быть направлены на внедрение энергоэффективных решений в деятельность организации, энергосбережение, а также реализацию проектов в области возобновляемой энергии. Реализация экологичных проектов представителей микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляется с привлечением инструментов торгового финансирования.

Получить подробную информацию вы можете в Контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" и в управлении внешнеторгового финансирования по телефону: +375 17 239-01-66.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за практически 30-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства. Банк создает максимально комфортные и безопасные условия для управления финансами, предоставляет возможности развития для частных клиентов и бизнеса, сохраняет важнейший ресурс – время. Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram и Facebook Messenger

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки экология
Новости рубрики Экономика
Фото из архива БУТБ поможет найти инвесторов для строительства и эксплуатации 4 новых ветропарков
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 15 сентября укрепился к трем основным валютам
Фото из архива Беларусь поставила на рынок Великобритании свыше 4,3 тыс. куб.м пиломатериалов
Фото из архива Средняя зарплата в системе Минлесхоза сегодня составляет Br1390
Фото из архива В Беларуси до конца года введут три пеллетных производства
Игорь Петришенко. Фото из архива Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с визитом в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС
Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства
Главы МИД ОДКБ решительно отвергли селективное применение принципов международного права
Новый "зеленый" проект первого ЭкоЛогичного банка – строительство станции дегазации
Топ-новости
Петришенко принял участие в заседании Совета ЕЭК
Луцкий: мы вырастили молодое поколение достойными патриотами
Автопробег "Символ единства" финишировал у мемориального комплекса "Курган Славы"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 сентября прямые телефонные линии
Вакцина "Спутник V" в Беларуси показала 97%-ю эффективность против коронавируса
Замминистра обороны РФ об учении "Запад-2021": мы можем образумить и отрезвить любого врага
БелАЭС позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 1505
Макей заявил об усугублении системного кризиса международных отношений
Студент БГУ стал чемпионом по тайскому боксу на I Играх стран СНГ
Кредит на ремонт всего от 17,1% годовых: кредитный брокер рассказал, как получить выгодное предложение в банке
Маркевич: культура должна быть фундаментом патриотизма, проявлением независимости и единения нации
Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 30% площадей
Выезда из Беларуси в ЕС ждут более 700 фур
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.