Новый "зеленый" проект первого ЭкоЛогичного банка – строительство станции дегазации

Минск, 15 сентября 2021 года. Новый экопроект профинансировал Белинвестбанк в рамках реализации своей "зеленой" политики. Строительство станции дегазации на полигоне для твердых бытовых (коммунальных) отходов станет возможным благодаря инструментам торгового финансирования, предоставленных Первым ЭкоЛогичным банком. Станция появится на полигоне твердых бытовых отходов "Тростенецкий" и твердых коммунальных отходов "Тростенец" под Минском. Она позволит уменьшить неконтролируемые объемы выбросов парниковых газов и получить экологически чистую электроэнергию.

"Реализация "зеленой" повестки – важная составляющая развития Белинвестбанка. В результате глубокой трансформации, которую прошел банк и все его сотрудники, ЭкоЛогичность стала частью нашей Стратегии. Этому способствовало в первую очередь тесное сотрудничество с зарубежными партнерами и наработанные за почти тридцатилетнюю историю связи, – отметил Председатель Правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев. – Внедрение ESG-принципов – экологического, социального и корпоративного управления – стало ответом на задачи по достижению целей устойчивого развития. Только за последние несколько лет были профинансированы крупнейшие проекты, связанные с производством экологически чистых материалов и развитием альтернативных источников энергии на общую сумму свыше 70 млн евро. Уверен, "инвестиции в будущее", или, иными словами, развитие технологий, которые способны изменить мир в лучшую сторону, скоро станут неотъемлемой частью стратегии развития любой компании. А вместе с основной целью бизнеса – получением прибыли – на равных будет стоять еще одна цель – сопричастность к глобальным идеям, способным менять мир".

Следует отметить, что это не первый проект по строительству систем сбора и утилизации биогаза, профинансированный Белинвестбанком. Целью подобных проектов является эффективное извлечение и утилизация газа, который образуется на свалках в результате разложения захороненных органических отходов. Неизбежное попадание его в атмосферу сопровождается выбросами загрязняющих органических веществ.

"Наша компания является ведущим предприятием в области разработки и планирования технологий для окружающей среды, переработки отходов, использования альтернативной "зеленой" энергии, – отметил Валерий Лаптенок, директор СЗАО "ТелДаФакс Экотех МН". – Проект по дегазации полигона твердых бытовых отходов "Тростенецкий" и твердых коммунальных отходов "Тростенец" под Минском реализуется поэтапно и начался еще в 2009 году. Отличительной особенностью таких проектов является необходимость расширения газодренажной системы по мере роста полигона, чтобы иметь возможность собирать максимальное количество образующегося газа. Быстрое заполнение полигона привело к необходимости реализации следующего этапа. Строительство систем сбора и утилизации биогаза позволит уменьшать неконтролируемые объемы выбросов парниковых газов. Грамотная переработка биогаза в дальнейшем позволит получать из него электроэнергию. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в декабре 2021 года".

Экстракция свалочного газа на полигоне под Минском будет осуществляться через систему горизонтальных дренажных каналов. В дальнейшем газ будет использоваться в качестве топлива для поршневых установок, вырабатывающих электрическую энергию. Это означает, что в результате реализации проекта, помимо минимизации воздействия свалок на природную среду, повысится доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны.

Кроме того, реализация данного проекта сократит неконтролируемые выбросы в атмосферу Минска метана – парникового газа. А это значит, будет способствовать повышению экологической безопасности страны.

Среди других побочных эффектов, возникающих на полигонах, не оборудованных станциями дегазации, – наличие неметановых органических соединений. Они являются причиной неприятного запаха, который обычно распространяется вокруг полигона. Некоторые из органических веществ обладают выраженным токсическим действием и серьезно влияют на жизнедеятельность окружающей флоры. Это не позволяет осуществить достаточно эффективную рекультивацию закрытых полигонов.

Зачастую накопление газов внутри свалки вызывает самовозгорание отходов. В таких случаях процесс горения сопровождается образованием широкого спектра токсичных веществ.

Сегодня наличие систем сбора и утилизации биогаза является обязательным требованием при строительстве полигонов в большинстве развитых стран мира. В настоящее время это требование предъявляется и при проектировании полигонов в нашей стране.

Напомним, с 1 июня 2021 года первый ЭкоЛогичный банк страны расширил возможности финансирования для еco-friendly компаний. Ресурсы, предоставляемые Белинвестбанком, могут быть направлены на внедрение энергоэффективных решений в деятельность организации, энергосбережение, а также реализацию проектов в области возобновляемой энергии. Реализация экологичных проектов представителей микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляется с привлечением инструментов торгового финансирования.

Получить подробную информацию вы можете в Контакт-центре ОАО "Белинвестбанк" и в управлении внешнеторгового финансирования по телефону: +375 17 239-01-66.

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за практически 30-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства. Банк создает максимально комфортные и безопасные условия для управления финансами, предоставляет возможности развития для частных клиентов и бизнеса, сохраняет важнейший ресурс – время. Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram и Facebook Messenger

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