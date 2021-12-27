Новыми резидентами ПВТ стали 52 компании

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 52 компаний в качестве резидентов ПВТ, сообщили БЕЛТА в парке.

Более 20 из этих компаний планирует заниматься разработкой собственных продуктов. В числе новичков представители различных сфер, среди которых финтех, медицинские технологии, разработка мобильных приложений и веб-платформ, электронная коммерция, игровая индустрия, майнинг и др.

Пул Парка высоких технологий пополнился 4 центрами разработки. Самый крупный - ООО "Тинькофф Центр Разработки", центр разработки группы компаний "Тинькофф" (Россия), чья капитализация в 2021 году превысила $20 млрд. Белорусский R&D-центр займется созданием информационных систем для управления и автоматизации бизнес-процессов компаний, входящих в группу. В качестве центра разработки группы компаний Innotech (Россия) ООО "Будущее технологий" также сосредоточит свою деятельность на создании программных продуктов в банковской сфере и финтехе.

Резидентами ПВТ стали 14 компаний с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Австралии, Латвии, США, Швейцарии.

В числе новых резидентов - ООО "БНККрипто" и ООО "Финтех капитал энд кастоди", которые займутся майнингом.

Интересные решения для здравоохранения представляют ООО "Знание и Здоровье" и ООО "КометаРад". Специализация компании "Знание и Здоровье" - формирование инфраструктуры электронного здравоохранения Беларуси на базе программного обеспечения компании Sylex SA (Швейцария), разработка электронных паспортов эпидемиологического здоровья для жителей Беларуси. "КометаРад" займется разработкой и внедрением программного обеспечения "Комета PACS" для обработки изображений, 2D/3D-визуализации результатов диагностики пациентов в целях помощи в постановке диагнозов.

Сферу медтеха также представляет компания ООО "Би Изи". Она разрабатывает мобильное приложение на платформах Apple iOS, Google Android, Mobile Web для гигиены сна и общего здоровья пожилой аудитории для компании Fitsia Holdings LTD (Кипр).

ООО "Контурные карты" сосредоточится на разработке на заказ компонентов платформы геопространственного анализа и визуализации Kontur и на ее основе программного обеспечения в сфере управления рисками катастроф для Kontur Inc. (США).

В числе новых резидентов - ООО "Юзтех Бел", которое планирует по заказу головной компании "Юзтех Профешнл" (Россия) осуществлять разработку новых программных продуктов, в частности системы предиктивной аналитики состояния сточных вод.

Пришедшие в ПВТ компании работают как по заказной, так и по продуктовой бизнес-моделям. Вместе с тем по-прежнему наблюдается тенденция развития стартапов: более половины новичков зарегистрированы в 2021 году.-0-