НПЗ работают в штатном режиме, переработка нефти в мае превысит уровень бизнес-планов - "Белнефтехим"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" (о снижении поставок нефти в мае - Прим. БЕЛТА) не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок", - заявили в концерне.-0-