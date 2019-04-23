НПЗ стоит развивать производство на основе потенциала рынка и условий на местах - эксперт

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. НПЗ стоит развивать производство на основе потенциала рынка и условий на местах. Таким мнением с журналистами поделился директор компании Euro Petroleum Consultants Валентин Котломин во время научно-технического форума в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Ставя Мозырский НПЗ в один ряд с ведущими нефтеперерабатывающими заводами Восточной Европы, Валентин Котломин подчеркнул, что по техническому и технологическому оснащению, а также рыночному окружению каждое из них уникально. "Взяв ориентир на интеграцию с нефтехимическим производством, многие нефтепереработчики рассматривают варианты внедрения тонких химических технологий под специальные продуктовые группы. Это позволит НПЗ, в том числе мозырскому, найти тот сегмент, в котором предприятие будет успешно развиваться с учетом обстоятельств на местах, используя потенциал рыночного окружения", - сказал он.

Валентин Котломин высоко оценил уровень технического развития предприятия, а также кадровый потенциал Мозырского НПЗ. "Высококвалифицированные специалисты завода очень ценятся за рубежом, в частности в России", - уточнил он. К тому же в настоящее время на Мозырском НПЗ реализуется серьезный инвестиционный проект по созданию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве. Его стоимость $1 млрд 218 млн.

Euro Petroleum Consultants сотрудничает с Мозырским НПЗ более 20 лет. "В начале совместной работы мы выступили в качестве технического консультанта реализации проекта каталитического крекинга и алкилирования, а в настоящее время продолжаем работу по комплексу установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков", - рассказал директор компании. По его мнению, на современном этапе это крупнейший проект нефтепереработки не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ и Восточной Европы.

О стратегиях развития нефтегазохимической отрасли страны шла речь сегодня на научно-технической конференции "Развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств". Это уже второй совместный проект ОАО "Мозырский НПЗ", концерна "Белнефтехим" и Euro Petroleum Consultants. В 2017 году более 200 представителей ведущих региональных и зарубежных поставщиков оборудования, услуг и решений, лицензиаров технологических процессов и представителей нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси, России, стран СНГ и Европы обсудили вопросы модернизации, инновации и перспективы развития отрасли.-0-