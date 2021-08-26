"Нужен вообще другой товар" - Субботин об агрессивном продвижении в Китай белорусского продовольствия

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин рассказал журналистам о продвижении белорусских продуктов питания на рынок Китая. Этому способствуют как целенаправленная работа белорусских производителей, адаптация продукции под китайского потребителя, так и в немалой степени хорошие личные отношения между лидерами двух стран. Об этом он рассказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА."Очень важно, что дружат между собой Президент Беларуси и Председатель КНР, это дает очень большую фору. Ну и, конечно, наши аграрии и переработчики очень мощно работают на этом направлении, они очень агрессивно входят на все рынки. Мы сейчас торгуем продовольствием уже с 114 странами. И Китай - это одно из основных, ведущих направлений, - рассказал вице-премьер. - Там наша линейка продукции в связи с ментальностью и так далее вообще никак не приживалась еще 5-6 лет назад. Там другая упаковка нужна, другие вкусовые качества, вообще другой товар. То есть лапки куриные, которые мы когда-то перерабатывали здесь, там идут на ура. Но вот сыры там не идут, а у нас идут".Сегодня Александр Субботин вместе с руководителем концерна "Белгоспищепром" Анатолием Бубеном присутствовал на докладе у главы государства, где в том числе шла речь об экспорте белорусского продовольствия."Рынок Китая мы, можно сказать, покорили. И за 2020 год приросли в три раза. Уже поставки на $15 млн осуществили (по итогам прошлого года. - Прим. БЕЛТА). Думаем в дальнейшем еще нарастить объемы экспорта. Это кондитерка, алкоголь, пиво, сахар особенно. В прошлом году мы 20 тыс. т продали в Китай сахара, а в этом году договорились о 30 тыс. т", - рассказал журналистам Анатолий Бубен.Как сообщалось БЕЛТА, что касается китайского рынка, помимо привычной для белорусов продукции организации концерна разрабатывают специальные адаптированные рецептуры изделий. Например, выпущены линейка шоколадных конфет "Лаки Чаки" с низким содержанием сахара, линейка шоколада без сахара. Специально для рынка КНР разработаны рецептуры водок с содержанием спирта 69% и 77%. С начала 2021 года расширен ассортимент экспортных товаров, отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев, заключен контракт на поставку пива. В целом с 2016 по 2020 год экспорт предприятий концерна в Китай вырос в 10 раз и составил почти $15 млн.При этом постоянно изучается спрос и особенности китайского потребителя. Специально к международным выставкам в КНР производится продукция для проведения маркетингового исследования. Так, изготовлены, например, мармелад с помидорами, сельдереем, зефир со вкусом имбиря, сушеная брусника со вкусом красного перца.-0-