О числе сделок купли-продажи недвижимости теперь можно узнать без подключения к реестру цен

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о количестве сделок купли-продажи недвижимости стала доступна без подключения к реестру цен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Национальное кадастровое агентство (НКА) Госкомимущества обновило версию реестра цен на земельные участки государственного земельного кадастра.

Для информирования пользователей о числе совершенных сделок купли-продажи без подключения к реестру цен на главной странице ресурса появились быстрый поиск и статистика сделок (с 1 января 2005 года) в виде графика и простого информсообщения.

В новой версии добавлен поиск по адресу. "Некоторые населенные пункты имеют одинаковые названия, но располагаются в разных сельских советах, районах и областях. Чтобы пользователи могли найти нужный, в поле ввода добавлен полный адрес (область, район, сельсовет, город). Например, Витебская область, Верхнедвинский район, Дерновичский с/с, д.Слобода", - пояснили в пресс-службе.

Красным цветом отмечены населенные пункты, которые больше не существуют (упразднены), однако в них ранее были совершены сделки купли-продажи недвижимости, информация о которых сейчас доступна к поиску и просмотру.

Объекты недвижимости при поиске могут быть сгруппированы по назначениям: жилая, нежилая, неустановленного назначения недвижимость, а также сооружения. При выборе одной из вышеуказанных групп автоматически выбираются все назначения, которые были к ней отнесены.

Какие именно назначения есть в каждой группе, можно посмотреть на сайте https://pr.nca.by/.-0-