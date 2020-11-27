27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусское морское пароходство" проводит модернизацию трех судов. Об этом рассказал директор предприятия Андрей Касьянюк во время встречи заместителя министра транспорта и коммуникаций Натальи Александрович с трудовым коллективом ОАО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Суда ОАО сегодня оказывают услуги по доставке экспортных и импортных грузов в/из Украины, портов Черного моря, а также стран Дунайского региона", - сказал Андрей Касьянюк. По его словам, предприятие проводит модернизацию трех судов и в навигацию 2021 года будет готово единовременно везти партии от 3,4 тыс. т. Это позволит организации расширить клиентскую базу и улучшить экономическую ситуацию.

Наталья Александрович во время общения с коллективом высказала мнение, что главная перспектива развития морского пароходства - в создании на базе предприятия национального перевозчика по доставке экспортно-импортных и транзитных грузов стран дальнего и ближнего зарубежья судами класса "река-море" в/из Беларуси.

Замминистра также ответила на все интересующие работников вопросы.-0-