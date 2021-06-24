ОАО "Буровая компания "Дельта" – один из лидеров по устройству свайных оснований на рынке СНГ. Среди клиентов предприятия есть и белорусские флагманы, такие как БМЗ и БелАЗ, и российские гиганты – "Газпром". За 30 лет работы "Дельта" заработала прекрасную репутацию, а 8 июня была отмечена премией правительства за достижения в области качества в 2020 году.

Марина Остапенко

Мы узнали, как некогда малое государственное предприятие из деревни Борщевка Речицкого района превратилось в успешную высокорентабельную компанию.

От скважин к сваям

История "Дельты" началась в 1990 году. Тогда небольшая компания со штатом в пару человек и парком старой списанной техники занималась бурением скважин для населения. Со временем руководство предприятия решило переходить на более серьезные работы:

Константин Черношей

– Когда поняли, что настала пора расширяться, переключились на бурение артезианских скважин и водозаборов, – вводит в курс дела исполняющий обязанности генерального директора "Дельты" Константин Черношей. – Заинтересовались такой перспективной технологией, как устройство свайных оснований. Полгода изучали теорию и ездили по строительным площадкам, смотрели, как все работает, знакомились с техникой. После приобрели первую буровую установку российского производства, на которой начали тренироваться.

Окончательное решение о выходе на рынок устройства свайных оснований оформилось после того, как основатель компании Николай Васильевич Черношей взял кредит на покупку итальянской буровой установки стоимостью 1 миллион евро!

– Это был рискованный шаг, ведь за такие деньги могли приобрести 10 российских установок, однако итальянская выполняет принципиально иные задачи, поэтому остановились на ней. Покупали под существующий объект в Беларуси – строительство дорожного моста через реку Дубровенка в Могилеве. Там замечательно отработали, после чего получили заказы от БМЗ и "Гомельстекло". Постепенно объемы стали расти, пришлось расширяться: в год покупали по две буровые установки, – рассказывает Константин Николаевич.

Сергей Михайлов

Со временем компания "Дельта" вышла на российский рынок, выиграв тендер на устройство свайных оснований под ТЭЦ-16 и ТЭЦ-12 в Москве. Заказчику настолько понравилась работа белорусского предприятия, что он пригласил специалистов еще на один объект – ГРЭС-2 в Якутске.

– Мы долго думали, соглашаться или нет. Все продумывали, высчитывали, изучали. Внутри компании было много скептиков, однако Николай Васильевич решил: надо ехать, – вспоминает Константин Черношей.

Николай Рупенко

Решение оказалось верным. Несмотря на приобретение дополнительной техники, вышло все рентабельно. Более того, компания вновь качественно отработала на объекте и зарекомендовала себя с лучшей стороны, чем привлекла внимание других крупных предприятий.

– После этого получили серьезный заказ от "Тулачермет-Сталь". Большой объект. Пришлось даже переоборудовать буровые установки, так как нужно было устанавливать сваи на глубину 30 метров по технологии "полого шнека", и докупать краны для погрузки каркасов. Справились на отлично, – рассказывает руководитель.

"Конкуренты думали: провалимся и отдадим им технику за бесценок"

Успехи помогли "Дельте" заинтересовать газовую отрасль и наладить сотрудничество с "Газпромом". Начинали с дожимных компрессорных станций на Заполярном нефтегазоконденсатном месторождении.

– Там тоже пробовали, смотрели все. Первые два объекта сделали в ноль, так как потребовалась вспомогательная техника: закупали "Камазы", "Уралы", дополнительное буровое оборудование для работы в условиях вечной мерзлоты.

А потом дело пошло, – вспоминает Константин Черношей. – Заполярное, Чаядинское, Уренгойское месторождения… Устанавливали сваи под компрессорную станцию "Славянская" для Северного потока-2 в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Поворотным моментом в истории "Дельты", по словам Константина Николаевича, стало участие в строительстве как субподрядчика магистрального газопровода "Сила Сибири":

– Именно тогда мы поняли, что чего-то стоим. В "Газпроме" сразу сказали: "Если вытянете объект, вы у нас в команде". В тот момент многие конкуренты смотрели на нас как на лакомый кусочек. Думали: мы сейчас зайдем, авансов понабираем, а потом у нас ничего не получится и они смогут забрать технику за бесценок. Но мы выдержали и качественно сделали объект, после чего с нами подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

Попутно "Дельта" вышла на рынок Казахстана, где произвела устройство свайных оснований на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении.

– Казахстан – сложный рынок, где предъявляются серьезные требования и к квалификации персонала, и к соблюдению мер безопасности, и к качеству техники. Многие компании не выдерживают и уходят еще на этапе подготовки документов. Но мы привыкли работать со сложностями, поэтому достаточно уверенно и комфортно себя там чувствуем, – объясняет генеральный директор.

"Дельта" не испытывает дефицита объектов. Благодаря контрактам с "Газпромом" компания обеспечена работой до конца 2022 года. Заместитель директора по организации производства Мария Остапенко говорит, что ближайшие два года можно не заниматься поиском заказчиков:

– Если раньше обзванивали заказчиков и просились хоть на какие-то объекты, то сейчас сами выбираем, где будем работать. Я помню времена, когда мы с Николаем Васильевичем бегали по кабинетам в Москве, чтобы договориться о контракте на объекте. Однако за годы работ заслужили хорошую репутацию, стали серьезной компанией и теперь к нам приходят, потому что буровая компания "Дельта" – гарант качества. Несмотря на уверенность в завтрашнем дне, все равно участвуем в тендерах, чтобы чувствовать цену, понимать динамику рынка и реагировать на изменения.

"Быть лучшим или хотеть им стать"

Сегодня "Дельта" действительно большая компания. Здесь трудится 729 человек, большая часть из которых – на объектах "Силы Сибири". На вахтах работают исключительно белорусы. Константин Черношей объясняет:

– Во-первых, мы – белорусская компания, поэтому должны поддерживать своих людей. Во-вторых, наши соо­течественники очень трудолюбивые и ответственные. Если поставил перед ними задачу, то можно не волноваться за ее выполнение, а в нашей работе это дорогого стоит.

Надо сказать, "Дельта" всегда в поиске перспективных кадров. Представители компании плотно работают с Речицким и Гомельским БРСМ, ездят по учебным заведениям и лучших ребят приглашают на практику: кого геодезистом, кого инженером, кого отправляют на линию.

– Берем в первую очередь тех, у кого глаза горят. Всегда говорил, главное – желание, а остальному мы научим. Поэтому устроиться к нам достаточно просто. Единственное требование – быть лучшим или хотеть им стать, – говорит Константин Николаевич.

Хватает в компании и старожилов. К примеру, начальник участка комплектации Сергей Михайлов работает здесь уже 20 лет:

– Узнал от знакомых, что есть такая компания. Обратился к Николаю Васильевичу, он посмотрел на меня и спросил: "Готов к тяжелому труду?". Я утвердительно кивнул – с тех пор так и работаю. Здесь очень интересно, постоянно приходят новые буровые, другая техника. Видно, что компания не стоит на месте, а вместе с ней и мы движемся вперед.

Работают до сих пор в "Дельте" и те, кто пришел еще в 90-х. В свое время под руководством токаря Николая Крупенко начинал свой путь в компании нынешний руководитель Константин Черношей. Николай Кузьмич и сейчас в отличной форме:

– Начинал на трубонарезном станке, сейчас перешел на участок вспомогательного производства: занимаюсь обеспечением крепежными деталями и комплектующими для бурового оборудования. Работается хорошо, условия нормальные. У нас грядут большие перемены, собираются цех новый открывать. Компания растет, и мы уже дошли до серьезного уровня.

Готовы к новым вызовам

Премия правительства за достижения в области качества – очередное доказательство того, на каком высоком уровне сегодня "Дельта". Константин Черношей уверен, что это стало возможно благодаря работе всего коллектива:

– Всегда говорил, что любой бизнес держится на трех китах успеха: рекламе, цене и качестве. За 30 лет заработали прекрасное реноме и на данный момент не видим конкурентов на российском рынке в сфере нефтегазового строительства по устройству свайных оснований. Получаем награды как лучший экспортер, а сейчас подтвердили третью ступень успеха – качество. Теперь наша задача – закрепиться на позициях и двигаться дальше. Планы у компании серьезные.

В ближайшем будущем "Дельта" собирается расширить свой функционал и заняться термостабилизацией грунтов в условиях вечной мерзлоты.

– Прорабатываем технологию по поддержке температурного режима фундаментов уже построенных зданий, которые вмерзают в грунтовый массив. Я сам разработал новую технологию по термостабилизации: сейчас прохожу процедуру по получению патента. Если все получится, будем пытаться потеснить компании-монополисты на этом рынке, – рассказывает генеральный директор.

Также в "Дельта" планируют осваивать геологические изыскания под строительство – это изучение грунтов и массива перед возведением высотного здания либо шахт.

– В этом есть потребность и на российском, и на белорусском рынке. Так почему бы нам ее не закрыть? – задается вопросом Константин Николаевич. –

Ведем переговоры с нидерландской компанией о покупке техники, которая будет проводить изыскания на большие глубины с выходом керна. Изучили все тонкости, специалисты прошли обучение на других буровых установках, приспособленных для подобного вида работ. Так что мы готовы к новым вызовам.

Но и на этом Константин Черношей останавливаться не собирается:

– Несмотря на возраст, мы – молодая компания. Думаю, еще лет 20 будем обрастать объектами и увеличивать объемы. В перспективе – выход на рынки других стран. Сейчас пристально следим за компаниями, которые являются мировыми лидерами в области строительства: изучаем их технологии, производство. Мы сами выбрали ритм, при котором любая остановка смерти подобна. Поэтому нужно двигаться вперед без оглядки.

"Любой бизнес – это риск. А чтобы научиться рисковать, нужно пройти все с нуля. Сам начинал помощником токаря, спустя год стал мастером, потом старшим мастером, начальником участка и так далее. 20 лет постепенно осваивал это дело".

Сейчас "Дельта" работает на буровых установках флагманов мирового машиностроения: Bauer, Soilmec, Drillmec, ABI.

"Центр нашей компании всегда будет в Борщевке. Здесь все начиналось, и важно сохранять преемственность".

Сколько зарабатывают в компании:

на вахте машинист буровых установок и начальник участка – по 5,5 тысячи белорусских рублей в месяц,

машинист экскаватора – 5 тысяч,

сварщик и мастер – по 4 тысячи.

Самая минимальная зарплата на Севере – 120 рублей в день. Столько, к примеру, получает подсобный рабочий.

У тех, кто работает в Борщевке, а это в основном молодые специалисты, средняя зарплата составляет 2 тысячи рублей. При этом ее ежемесячно повышают на 10–15 процентов.

Вадим БАННЫЙ.

Фото Рамиль НАСИБУЛИН, из архива ОАО "Буровая компания "Дельта"