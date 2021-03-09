ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году увеличило объем производства на 115% по сравнению с 2019-м

Одно из крупнейших предприятий холдинга "Белорусская цементная компания" ОАО "Красносельскстройматериалы" за 2020 год увеличило объем производства на 115% (до Br285,6 млн). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БЦК.

Слагаемые успеха

В компании отметили: перевыполнены все четыре важнейших показателя, доведенные Управляющей компанией холдинга. Темп роста производительности труда в ОАО "Красносельскстройматериалы" при задании 105% составил 120,6%. Рентабельность продаж – + 3,3% (при задании в 0,5%). Рост прибыли от реализации – +14,3%, при том что ориентиром были +2%. А что касается производственных мощностей, то они были загружены на 92,4% при задании 86,5%. В целом производственные показатели по итогам года продемонстрировали хорошую динамику в сравнении с 2019-м. Наибольшие темпы роста производства зафиксированы по мелу (115%), кирпичу (115%) и блокам из ячеистого бетона (112%). Выпущено 1463 тыс. т цемента, 205,6 тыс. т извести, 51,7 тыс. т смесей.

Что важно, выросла и производительность труда, рассчитанная по выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника: за 2020 год она сложилась на уровне Br170,65 тыс., или 119 % к 2019-му. Увеличилась также среднемесячная зарплата по ОАО – до Br1081 (110,8%) по итогам года. В январе 2021-го зарплата в среднем составила 106,7% (Br924,5) к аналогичному периоду 2020 года. На предприятии объясняют некоторое снижение по сравнению с предыдущим периодом так: январь-февраль для цементников всегда были временем подготовки к сезону повышенного спроса на их продукцию, заводы проводят плановый ремонт технологических линий. С другой стороны, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника, по данным Национального статистического комитета, в Гродненской области в январе 2021 года составила Br1097,1. Зарплата в Волковысском районе, где ОАО "Красносельскстройматериалы" является одним из опорных производств, сложилась на среднем по региону уровне.

Как рассказал генеральный директор ОАО "Красносельскстройматериалы" Александр Веселик, экспорт товаров за 2020 год достиг $37,8 млн: "Удельный вес экспорта в общем объеме выпуска продукции за 2020 год – 32,3%. Надо сказать, цемент, известь и блоки – наши визитные карточки на международном рынке. Сам за себя говорит тот факт, что 82% экспорта идет в ЕС. Причем в 2020 году мы увеличили экспортные поставки по извести – до 81 тыс. т (105,7% к 2019 году). Выпускаемая согласно европейским стандартам продукция сертифицирована и имеет право маркировки знаком "СЕ", что еще раз подтверждает ее высокий и стабильный уровень качества. Основные рынки сбыта ОАО "Красносельскстройматериалы" сегодня – это Польша, Литва, Латвия и Россия".

Инвестиции в будущее

В ОАО "Красносельскстройматериалы" подчеркивают, что одним из важнейших факторов успешной деятельности предприятия, повышения производительности труда и, как следствие, благосостояния работников является реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение себестоимости продукции. Сейчас в повестке дня два значимых проекта по модернизации энергетического комплекса. Во-первых, строится технологическая линия для использования RDF-топлива: объем инвестиций – более Br19 млн. Одновременно идет строительство линии приготовления теплоносителя теплогенератора при производстве клинкера сухим способом, в которую инвестировано свыше Br 13 млн. Ведутся работы по модернизации одной из цементных мельниц с установкой сепаратора помола цемента – это повысит его качество и прочностные характеристики. Кроме того, благодаря реализации программы по сокращению затрат при производстве продукции ОАО "Красносельскстройматериалы" получило годовой экономический эффект в Br4,2 млн. Речь о целом комплексе мер: использовании в рамках импортозамещения высокоалюминатной глины собственного месторождения, увеличении доли угольного топлива при обжиге извести, оптимизации сырьевых компонентов при производстве блоков из ячеистого бетона и т.д.

ОАО "Красносельскстройматериалы" – старейшее (работает с 1914 года) цементное предприятие на территории страны и один из крупнейших производителей строительных материалов в Беларуси, обладающий современной производственно-технологической базой, собственным испытательным центром и высококвалифицированными кадрами. Наряду с цементом ОАО выпускает широкий ассортимент других стройматериалов: сухие строительные смеси, блоки из ячеистого бетона, известь строительную и гидратную, мелкодисперсный и высокодисперсный мел, кирпич силикатный. ОАО "Красносельскстройматериалы" первым из трех предприятий отечественной цементной промышленности в апреле 2012 года реализовало крупнейший инвестиционный проект по строительству новой технологической линии по производству клинкера сухим способом. Одновременно были переведены с природного газа на угольное топливо две существующие производственные линии традиционного мокрого способа. Как показала практика, внедрение производства клинкера по сухому способу явилось своевременным, экономически целесообразным и оправданным шагом. Красносельский цемент использовался при строительстве МКАД-2, второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск, Полоцкой, Гродненской и Березовской ГРЭС и на многих других важных объектах. Особняком в этом ряду стоит самая значимая в истории суверенной Беларуси стройка – Островецкой АЭС. При возведении ее сооружений использовался только цемент производства ОАО "Красносельскстройматериалы".

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