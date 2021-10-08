8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - ОАО "Красносельскстройматериалы" за январь - август увеличило экспорт мела почти на 52%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЦК.

"Экспорт товаров по ОАО "Красносельскстройматериалы" за январь - август составил $28,8 млн, за аналогичный период прошлого года этот показатель был $25,3 млн. Темп роста поставок на внешние рынки за этот период составил 113,9%. В том числе цемента на экспорт было отгружено больше на 15,5%, мела - на 51,8%, блоков из ячеистого бетона - на 22,3%, сухих строительных смесей - на 36,1%", - говорится в сообщении.

Как отметили в БЦК, наибольший удельный вес в экспорте данного предприятия холдинга занимают поставки в европейские страны. "На рынки Польши отгружено продукции более чем на $20 млн, Литвы - почти на $5 млн, в Латвию и Румынию - на $99 тыс. и $354 тыс. соответственно. Соотношение экспорта продукции в объеме промышленного производства составляет 36,8%", - сообщили в компании.

ОАО "Красносельскстройматериалы" является сегодня крупнейшим производителем строительных материалов в Беларуси. Это многопрофильное предприятие, выпускающее продукцию в основном из собственного сырья. Современное оборудование позволяет производить продукцию, соответствующую как национальным, так и европейским нормам. Постоянными потребителями предприятия являются крупные строительные корпорации и фирмы Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины и Молдовы.-0-