ОАО "Россонский агросервис" признано банкротом и будет ликвидировано

15 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании ОАО "Россонский агросервис" экономически несостоятельным и его ликвидации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Сроком ликвидации установлен один год. На момент открытия ликвидационной процедуры в реестр внесены требования 34 кредиторов на общую сумму около Br2,9 млн, в том числе предприятию предстоит исполнить обязательства перед 77-летним жителем Россон за причинение вреда его здоровью.

По информации антикризисного управляющего Николая Юзефовича, согласно внутренней оценки стоимость имущества должника превышает Br3,2 млн. Среди его активов более 70 единиц транспорта суммарной стоимостью более Br470 тыс., при этом потенциальные покупатели уже интересуются возможностью приобретения техники. В состав имущественного комплекса агросервиса входит производственная база в райцентре, на которую претендуют несколько инвесторов, в том числе иностранных. Еще несколько объектов сельскохозяйственного назначения расположены в отдаленных деревнях Горбачево и Голубово.

Размер дебиторской задолженности райагросервиса оценивается в Br468 тыс., для взыскания которой антикризисный управляющий намерен обращаться в суд. Должниками являются в основном сельхозпредприятия Россонского района. При этом возврат дебиторской задолженности имеет призрачную перспективу. Во время ликвидации антикризисному управляющему предстоит завершить работу по передаче 62 жилых домов.

Производство по делу об экономической несостоятельности ОАО "Россонский агросервис" возбуждено в июне 2019 года по инициативе должника, так как финансовое оздоровление предприятия с применением норм указа №399 признано нецелесообразным. По данным на октябрь 2019 года в организации трудятся 15 работников, однако процедуру ликвидации планируется проводить коллективом из 8 специалистов, которые будут задействованы в основном для охраны, обслуживания и подготовки техники к продаже, а также для передачи документов в архив.-0-