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Экономика
02 сентября 2020, 07:59

ОАО "Шайтерово" модернизировало мясоперерабатывающий цех

Фото vitbichi.by
Фото vitbichi.by

2 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сельскохозяйственное предприятие ОАО "Шайтерово" Верхнедвинского района модернизировало мясоперерабатывающий цех, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

На реализацию проекта было направлено Br2,3 млн собственных средств организации. Срок окупаемости - 11 месяцев.

В производственных помещениях установлены современное оборудование, система холодного и горячего водоснабжения, канализация, отопление, система электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, пожарная сигнализация, видеонаблюдение. В ближайшее время запланировано приобретение дополнительного технологического оборудования на Br63 тыс., чуть позже - оборудования для производства вареных колбас, сарделек, сосисок.

Реализация инвестпроекта открывает перед предприятием ряд перспектив. В частности, теперь здесь смогут самостоятельно проводить полную разделку свинины и переработку сырья в готовую продукцию, в том числе субпродуктов. Увеличение объемов производимой готовой мясной продукции прогнозируется более чем в 3 раза до 7 т в день.

В обновленном цехе будет выпускаться более 60 наименований готовой продукции. В течение полугода этот ассортимент планируется расширить еще на 10 видов.

Все это уже сейчас заставляет задуматься руководство предприятия о расширении торговой сети: сегодня продукция ОАО "Шайтерово" реализуется в 9 собственных магазинах и одним объектом выездной торговли. В перспективе планируется открыть еще 5-6 торговых точек.

Торжественное открытие обновленного объекта состоится на предприятии сегодня с участием председателя Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, руководства Верхнедвинского райисполкома, трудового коллектива.

ОАО "Шайтерово" специализируется на производстве мясной и молочной продукции, зерна. За январь-июль предприятие произвело и реализовало мясной продукции собственного производства на Br9,3 млн. Прибыль от реализации составила Br1,5 млн, рентабельность - 25%. Численность работающих - около 350 человек.-0-

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Теги
Витебская область модернизация предприятие сельское хозяйство
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