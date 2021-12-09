ОАО "Витебскобллен" будет ликвидировано по решению экономического суда

9 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании ОАО "Витебскобллен" банкротом и его ликвидации, сообщил корреспонденту БЕЛТА судья Анатолий Гуреев.

Обращение в суд инициировало общее собрание акционеров должника. В последние годы "Витебскобллен" столкнулся с финансовыми трудностями и не мог приобретать продукцию для реализации. При этом предприятие регулярно получало предоплату от иностранных контрагентов, за счет чего выплачивало зарплату, рассчитывалось с бюджетом и частично погашало накапливавшиеся долги. Ситуация с исполнением договорных обязательств серьезно ухудшилась в 2020 году после того, как из-за пандемии COVID-19 полностью закрылся китайский рынок. Льнозаводы переориентировали сбыт сырья на других покупателей, первоначально предназначавшегося для реализации через "Витебскобллен". В условиях убыточной деятельности, а также отсутствия источников инвестиционных ресурсов для развития признано нецелесообразным продолжение досудебного оздоровления акционерного общества, которое проводилось несколько последних лет.

По решению экономического суда антикризисный управляющий Ирина Вишневская должна провести ликвидационное производство в течение 8 месяцев. За этот период предстоит погасить долги предприятия в размере почти Br627 тыс. за счет распродажи активов. Общая стоимость имущества оценивается примерно в Br520 тыс. Около четверти этой суммы приходится на дебиторскую задолженность, основную часть которой составляют проблемные к взысканию долги предприятий региона. Кроме того, "Витебскобллен" имеет недвижимость в Витебске и Орше, где расположена экспортная база, включающая административное здание и несколько складских сооружений, а также транспортные средства и оборудование.

ОАО "Витебскобллен" создано в 2005 году для оптовой реализации на экспорт льноволокна, производимого на льнозаводах Витебской области. Доля областной коммунальной собственности в уставном фонде акционерного общества превышает 92%. "Витебскобллен" неоднократно, в том числе в 2021 году, включался в перечень акционерных обществ, акции которых, принадлежащие Витебской области, предлагаются для продажи на аукционах или по конкурсу потенциальным инвесторам.-0-