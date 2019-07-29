ОАО "Витязь" расширит линейку медицинского оборудования

29 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" в 2019 году планирует расширить линейку медицинского оборудования за счет освоения производства специального прибора для визуализации вен, который проходит испытания, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор завода Геннадий Азаров.

Визуализатор вен разработан конструкторским подразделением предприятия по заказу и в тесном взаимодействии с медицинскими специалистами. Он обеспечивает хороший визуальный доступ к венам на определенном участке тела и предназначен для диагностики венозных заболеваний, а также выполнения сосудистых процедур. С его помощью врач может увидеть расположение и состояние вен, подсвечивая требуемое место на теле инфракрасным излучением, что значительно облегчает проведение сосудистых манипуляций. Сейчас отечественная разработка проходит испытания и доработки, после завершения которых планируется запустить серийное производство изделия.

ОАО "Витязь" также продолжит развитие линейки воздушных и паровых стерилизаторов, дополнив уже существующий модельный ряд медицинскими изделиями с объемом камеры 24 и 100 л. "Сегодня наше предприятие занимает около 90% отечественного рынка оборудования для стерилизации и дезинфекции, а в России, Казахстане и Украине витебский завод входит в тройку ведущих производителей таких изделий", - отметил Геннадий Азаров.

Кроме того, в текущем году завод планирует освоить выпуск уличных светодиодных светильников собственной разработки - это новая тема в производственном портфеле предприятия. Получит развитие номенклатура изделий из пластмасс за счет расширения ассортимента производственной тары, запуска в производство модульной решетки, которая используется для покрытия газонов. Завод завершает разработку модификаций контейнеров для созревания сыра, которые пользуются повышенным спросом на российском и рынках стран Западной Европы.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100% долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий. За январь-июнь 2019 года предприятие выпустило продукции на общую сумму около Br32,3 млн, темп роста объема производства по индексу физического объема составил 119,4%. На предприятии трудятся около 900 человек.-0-