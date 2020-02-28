28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательное страхование нанимателей от невыплаты зарплаты при банкротстве предлагают ввести в Беларуси. Об этом сообщил министр экономики Александр Червяков во время расширенного заседания коллегии Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году особое внимание уделялось своевременной выплате заработной платы предприятиями, находящимися в процессе банкротства. "Этот же вопрос остается ключевым и в текущем году. Основная проблема связана с нехваткой денежных средств. Совместно с Минфином и Федерацией профсоюзов Беларуси мы разработали концепцию обязательного страхования нанимателей от невыплаты зарплаты при банкротстве. Правительством концепция в целом поддерживается. В этом году необходимо подготовить соответствующий проект указа и обеспечить его сопровождение", - сказал Александр Червяков.

Министр также дал поручения по мониторингу платежеспособности организаций в стратегически значимых отраслях с целью предупреждения их экономической несостоятельности. "По каждой группе предприятий надо работать на опережение. Не нужно дожидаться, пока они попадут в красную зону. Управленческие решения должны быть приняты своевременно", - подчеркнул он.-0-