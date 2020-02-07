Объекты культурного наследия и дороги - в Нижнем Новгороде обсуждают проекты с белорусскими строителями

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация белорусских строительных, проектных, инжиниринговых и дорожно-строительных организаций во главе с начальником отдела внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Алексеем Шило проводит переговоры по развитию сотрудничества в правительстве Нижегородской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

На переговорах с вице-губернатором Нижегородской области Сергеем Морозовым, а также во время встреч в Министерстве строительства Нижегородской области обсуждались перспективы сотрудничества по возведению на территории региона социальных объектов с привлечением организаций строительного комплекса Беларуси. "Есть заинтересованность в участии белорусских специалистов в реализации проектов по восстановлению объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, проектов по дорожному строительству. В стадии обсуждения находятся и крупномасштабные проекты по строительству "Белорусского квартала" в Нижнем Новгороде и "Нижегородского квартала" в Минске", - отметили в пресс-службе.

В состав белорусской делегации вошли представители предприятий "Минскстрой", "МАПИД", "Минскпроект", "Белкоммунпроект", "БелинжинирингстройИнвест", ДСУ-1 (Рогачев).-0-