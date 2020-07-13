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13 июля 2020, 18:21

Объем армянских инвестиций в экономику Беларуси в I квартале увеличился почти в 2,5 раза

Фото из архива
Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем поступления армянских инвестиций в экономику Беларуси в первом квартале увеличился почти в 2,5 раза. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа во время рабочей онлайн-встречи сопредседателей межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По словам Виталия Дрожжи, белорусско-армянские отношения развиваются стабильно и многопланово, а возникающие вопросы торгово-экономического характера эффективно решаются на заседаниях межправкомиссии. Он подчеркнул, что между Минском и Ереваном сегодня не существует политических и экономических проблем. "В январе - марте объем поступления армянских инвестиций в экономику Беларуси увеличился практически в 2,5 раза и составил $8,3 млн. Наблюдается также устойчивый рост оборота взаимной торговли услугами: в январе - апреле он увеличился на 44,6% и составил $3,8 млн", - рассказал министр.

Как отметил Виталий Дрожжа, в текущем году на взаимном товарообороте между Беларусью и Арменией не могли не сказаться последствия пандемии COVID-19. Тем не менее он сократился всего на 5%, что является хорошим показателем в подобной ситуации. "В январе - мае товарооборот Беларуси и Армении составил $25,4 млн. Стоит задача максимально быстро выработать механизмы по его увеличению", - подчеркнул он.

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян поблагодарил белорусскую сторону за эффективное взаимодействие и отметил, что у двух стран есть значительный незадействованный резерв сотрудничества. "В настоящее время девять двусторонних документов находятся в стадии разработки, - проинформировал он. - После их подписания и поэтапной реализации мы сможем говорить о позитивной динамике по различным направлениям взаимодействия".

Успешными направлениями сотрудничества могут стать совместные проекты в сфере промышленности и промышленной кооперации, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, транспорта и инфраструктуры, высоких технологий, инноваций, цифровизации и охраны окружающей среды. При этом эффективное взаимодействие у Беларуси и Армении уже сложилось в образовании и здравоохранении, научно-техническом блоке.

"Мы благодарны вашей стране и за создание леса белорусско-армянской дружбы. Надеемся, что после окончания пандемии мы сможем украсить Армению еще большим количеством деревьев, выращенных из белорусского посадочного материала", - добавил Тигран Хачатрян.-0-

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