Объем белорусского экспорта в Китай в среднесрочной перспективе должен достичь $5 млрд - Снопков

6 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Объем белорусского экспорта в Китай в среднесрочной перспективе должен достичь $5 млрд. На необходимость этого обратил внимание заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков сегодня в Шанхае на официальной церемонии открытия национальной экспозиции Беларуси на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.
Николай Снопков в своем выступлении подчеркнул, что решением о проведении данной беспрецедентной по масштабам выставки Китай распахнул свой рынок для зарубежных государств, в том числе Беларуси. Республика должна занять достойное место на огромном китайском рынке, убежден он.
На мероприятии с приветственным словом также выступил губернатор китайской провинции Ганьсу Тан Жэньцзян.
Официальную церемонию открытия белорусской национальной экспозиции посетило большое количество китайских, белорусских и зарубежных гостей. Церемония завершилась концертом заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы "Купалинка", выступление которых было тепло встречено присутствующими.-0-
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