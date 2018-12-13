Объем бюджета Союзного государства планируется увеличивать

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объем бюджета Союзного государства планируется постепенно увеличивать, сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович перед заседанием Совета Министров Союзного государства в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзный бюджет традиционно формируется в стабильных объемах. Мы их не снижали и не уменьшали свои взносы на формирование доходной части союзного бюджета. Он не снизится и в следующем году по сравнению с текущим. В союзном бюджете накоплены достаточно существенные остатки. Для того чтобы их задействовать, принимаются решения о финансировании дополнительных программ. Есть определенные направления, которые планируется развивать. И в конечном итоге предполагается, что мы выйдем на трек постепенного увеличения объема союзного бюджета, расширение направлений, по которым будут финансироваться расходы", - рассказал Максим Ермолович.

В частности, требуют усиления финансирования программы сотрудничества в научной сфере. Недостаточно, по словам министра, задействованы средства союзного бюджета в промышленной кооперации. Новые, дополнительные импульсы нужно придать стандартным расходам в военно-техническом сотрудничестве, дальнейшей интеграции в области культуры, образования.

На заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте предполагается рассмотреть более 20 вопросов. В том числе будет обсуждаться отчет об исполнении союзного бюджета за 2017 год, его исполнение в текущем году и проект бюджета на 2019-й. "Так как бюджет является основным инструментом реализации союзных программ, интеграционной политики Союза Беларуси и России, то все обсуждение будет достаточно глубоким и подробным с точки зрения результатов реализации этих программ и планов на будущее", - добавил Максим Ермолович.-0-

Беларусь будет привлекать российский кредит на $630 млн под выплаты по долгам - Минфин "Сроки получения привязаны к срокам платежей (по долгам. - Прим. БЕЛТА), поэтому сегодня нет необходимости его ни обсуждать, ни инициировать привлечение этих средств", - сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.