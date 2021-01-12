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Экономика
12 января 2021, 10:03

Объем директивного кредитования в 2020 году составил Br2,4 млрд

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году составил Br2,4 млрд. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 декабря 2020 года №802, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Изначально сумма директивного кредитования составляла Br740 млн, затем она несколько раз была увеличена правительством.

В том числе кредитование в рамках мероприятий государственных программ увеличено с Br375,39 млн до Br528,979 млн. Из этой суммы Br496,878 млн пришлось на реализацию госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы (изначально - Br304,56 млн). Более чем в два раза по сравнению с первоначальным значением было увеличено кредитование развития гражданской авиации - с Br30 млн до Br64,9 млн.

Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений главы государства поэтапно увеличено с Br335,3 млн до Br1,8 млрд.-0-

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