Объем экспорта белорусской фармпродукции за пять лет вырос в 1,8 раза

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта белорусской фармацевтической продукции за пять лет вырос в 1,8 раза, сообщил генеральный директор управляющей компании холдинга "Белфармпром" Сергей Казакевич на круглом столе "Развитие фармацевтической отрасли в Беларуси: эффективное обеспечение потребностей здравоохранения и населения" в пресс-центре БЕЛТА.

"Идет планомерная работа по наращиванию экспортных поставок. За последние пять лет объем экспорта вырос примерно в 1,8 раза. По итогам 2019 года организации холдинга поставили на экспорт продукции на общую сумму около $160 млн", - отметил Сергей Казакевич.

В этом году объемы экспорта предприятий фармацевтической, как и любой другой отрасли, несколько снизились по объективным причинам. "И с логистикой было тяжело, и часть продукции, произведенной на экспорт, мы переориентировали и поставляли нашему здравоохранению, поскольку была такая потребность, - отметил генеральный директор. - Конечно, наши планы в этом году немного изменились, но тем не менее рассчитываем, что по итогам 2020-го практически выйдем по экспорту на уровень прошлого года, почти ничего не потеряем, может быть, самую малость".

Сергей Казакевич заметил также, что для фармотрасли экспорт - это не просто выполнение показателей, а насущная необходимость, поскольку объемы белорусского рынка не позволяют эффективно развиваться и реализовывать дальнейшие планы.

По итогам января - июля этого года объем экспорта фармацевтической продукции организаций - участников холдинга составил $82,6 млн. Сальдо сформировано положительное в размере $5,3 млн.

На долю организаций - участников холдинга "Белфармпром" приходится около 80% всех экспортных поставок отечественных лекарственных средств.

В 2020 году продукция холдинга экспортировалась в 34 страны.

Круглый стол посвящен Дню работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября.-0-

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