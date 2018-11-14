Объем инвестиций ЕБРР в Беларуси может превысить в 2018 году 300 млн евро

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси в 2018 году может превысить 300 млн евро, сообщил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский на парламентских слушаниях о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в Беларуси у нас было подписано сделок на 240 млн евро. Если на следующей неделе состоится подписание еще одной крупной сделки по инфраструктурному проекту, то мы достигнем максимального показателя годовых инвестиций за всю историю банка в Беларуси - превысим 300 млн евро. Развитие частного сектора было и остается нашим основным приоритетом в Беларуси. Но с 2016 года мы также активно работаем над повышением качества услуг в государственной инфраструктуре", - сказал Александр Пивоварский.

Объем годовых инвестиций ЕБРР в 2016 году составил 124 млн евро, в 2017 году - 163 млн евро. Наибольшие объемы инвестиций ЕБРР отмечены в 2013-2014 годах, когда они составляли около 250 млн евро ежегодно.

С начала своей деятельности в Беларуси ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в проекты в различных секторах экономики страны.-0-