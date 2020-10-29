Объем инвестиций в ЖКХ за пять лет вырос почти в 1,5 раза

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства за пять лет вырос почти в 1,5 раза. Об этом сообщил министр ЖКХ Андрей Хмель во время II Международной конференции "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве", передает корреспондент БЕЛТА.
"Важную роль в процессе модернизации и реконструкции имеющихся фондов, строительства новых мощностей играет привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. За пятилетку мы увеличили объем этих инвестиций практически в 1,5 раза", - сказал Андрей Хмель.
По его словам, благодаря модернизации удалось снизить потери тепловой энергии при транспортировке, а также потери воды. В топливном балансе организаций ЖКХ выросла доля местных видов топлива - с 10% до 43,6%. "Также одна из основных задач сегодня - извлечение вторичных материальных ресурсов. Уровень использования твердых коммунальных отходов вырос с 15,8% до 22,5%", - отметил министр.
II Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" проходит в Минске 29-30 октября. Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, оборудования, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли. Во время конференции проводится выставка инновационных разработок для системы ЖКХ. Мероприятие организовано Национальной академией наук и Министерством жилищно-коммунального хозяйства.-0-