Объем инвестиционного портфеля ЕАБР на 1 июля превысил $8 млрд

10 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. На 1 июля накопленный инвестиционный портфель Евразийского банка развития превысил $8 млрд и вырос с начала года на $625 млн. В прошлом году в это время показатель составлял примерно $6,9 млрд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕАБР.

По итогам работы первых дней в июле накопленный инвестиционный портфель составил около $8,3 млрд, текущий - вырос на $272 млн до примерно $4 млрд. На 1 июля объем текущего инвестпортфеля сложился в размере $3,7 млрд (на первое полугодие прошлого года - $3,5 млрд).

За первое полугодие чистая прибыль ЕАБР составила $39,1 млн ($37,5 млн за аналогичный период прошлого года). "Совокупный доход банка за январь-июнь - $63,1 млн, что существенно превышает значение аналогичного показателя за первое полугодие 2018 года, которое равнялось $16,3 млн. Такой результат - следствие роста стоимости ценных бумаг в портфеле ЕАБР", - отметили в пресс-службе. Чистый процентный доход за шесть месяцев достиг $50 млн.

На 30 июня 2019 года активы ЕАБР выросли на $458 млн, или на 12,3 % до $4,2 млрд. "По итогам работы в июле активы выросли на $440 млн и составили $4,6 млрд", - уточнили в банке.

Объем выпущенных долговых ценных бумаг ЕАБР на 30 июня увеличился до $1,8 млрд. Этот показатель вырос на $314, или на 20,6% по сравнению с концом 2018 года вследствие выпуска новых долговых ценных бумаг.

Капитал ЕАБР за шесть месяцев вырос на $63,1 млн, или на 3,6% и составил $1,8 млрд

В финансовом секторе с начала года ЕАБР подписал соглашения о реализации трех проектов. Два из них в Беларуси. Речь идет о кредитных линиях на поддержку торгового финансирования и малого и среднего предпринимательства для ОАО "Белгазпромбанк" на сумму $21 млн. Один - в Армении. На те же цели ЕАБР предоставил ЗАО "Конверсбанк" кредит на $6 млн. Новые проекты стартовали в Беларуси (финансирование инвестиционной программы ОАО "Беларуськалий"), Казахстане, России.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-