Объем кредитования белорусских проектов ЕАБР в 2020 году превысит $500 млн

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Объем кредитования белорусских проектов Евразийским банком развития в 2020 году превысит $500 млн. Об этом сегодня журналистам на XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Бельянинов позитивно оценил перспективы присутствия ЕАБР в Беларуси. Инвестиционный портфель банка в стране, по его словам, будет намного больше, чем $500 млн.

Председатель правления ЕАБР назвал не столь отдаленной перспективой финансирование белорусских компаний в национальной валюте. "Думаю, мы будем проводить мультивалютное кредитование с участием Банка развития Беларуси", - сказал он.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-