Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем привлеченных инвестиций в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн, рассказал в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" министр финансов Максим Ермолович, сообщает БЕЛТА.

"По оценкам администрации "Великого камня", объем привлеченных инвестиций в 2018 году должен составить не менее $180 млн. Накопленные инвестиции со времени создания индустриального парка по итогам года достигнут $500 млн, в том числе $225 млн - средства резидентов, $225 млн - вложения в развитие инфраструктуры", - сказал Максим Ермолович.

Прогнозируется, что к 2020 году в Китайско-белорусском индустриальном парке будет более 100 резидентов с объемом инвестиций не менее $2 млрд и количеством произведенной продукции от $1 млрд. Также появится не менее 6,5 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.

"Для индустриального парка обеспечено сохранение наилучшего правового режима по сравнению с другими льготными режимами ведения коммерческой деятельности в Беларуси", - отметил министр. Резиденты парка освобождены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с первого налогового периода, в котором она возникла. В дальнейшем налог будет взиматься с нее по ставке, уменьшенной на 50%, до окончания срока действия специального правового режима (14 июня 2062 года). Также до окончания этого срока участники освобождены от налога на недвижимость и земельного налога. Уплата подоходного налога до 1 января 2027 года производится в размере 9%. При этом существует возможность делать отчисления в ФСЗН от суммы средней по стране месячной заработной платы. С товаров, ввозимых в Беларусь для исключительного использования на ее территории в целях реализации инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и оснащение объектов индустриального парка, не взимаются ввозные таможенные пошлины и НДС.-0-

Беларусь рассматривает возможность привлечения займа для строительства энергетической инфраструктуры в СЭЗ Министр финансов Максим Ермолович напомнил, что для развития СЭЗ принят указ №346, предусматривающий расширение и оптимизацию территорий СЭЗ "Минск", "Витебск", "Гродноинвест", "Могилев", "Гомель-Ратон".

Стимулирующий режим налогообложения по всем видам облигаций будет действовать на бессрочной основе Министерство финансов выступило с предложением закрепить такой режим в Налоговом кодексе РБ на бессрочной основе по всем видам облигаций.

Минфин предлагает разрешить доступ к торгам ценными бумагами на БВФБ физлицам По словам министра финансов Максима Ермоловича, это увеличит ликвидность организованного рынка ценных бумаг, упростит выход потенциальных инвесторов, расширит их круг и снизит издержки.

Минфин планирует внедрить инфраструктурный институт квалифицированных инвесторов С 23 июля 2018 года вступил в силу закон "Об инвестиционных фондах", который создает условия для формирования и развития института коллективных инвестиций.