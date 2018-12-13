Объем производства мебели в Беларуси за 5 лет вырос более чем на 60%

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства мебели в Беларуси в 2018 году может составить примерно $612 млн, что на 60,6% больше, чем в 2013 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром" по итогам состоявшегося накануне в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" делового форума шведского концерна IKEA.

Заместитель председателя концерна Михаил Касько, представляя мебельную отрасль страны, отметил, что количество производителей мебели в республике за последние три года увеличилось более чем в два раза - с 600 до 1294. Активно создаются новые белорусские и иностранные предприятия, расширяют и модернизируют свое производство действующие. По прогнозам, в 2018 году объем производства мебели в Беларуси составит примерно $612 млн, что на 60,6% больше, чем пять лет назад (в 2013 году).

Сегодня более 80% производимой в стране мебели экспортируется, по сравнению с 2013 годом это на 30 процентных пунктов больше. Основными рынками сбыта являются Россия (50%), Польша (10%) и Казахстан (7,8%). Планомерно увеличиваются отгрузки мебели в страны Европейского союза. При этом экспорт мебели, по данным концерна, превышает импорт в три раза.

В целом мебельный бизнес в Беларуси динамично развивается, отметил Михаил Касько. Этому, по его словам, во многом посодействовала проведенная модернизация деревообрабатывающих заводов.-0-