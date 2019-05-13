Объем сделок на БУТБ в январе-апреле увеличился на 35%

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам января-апреля 2019 года сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), превысила Br1,6 млрд, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь биржи Роман Янив.

Наибольший объем продаж товаров через биржу обеспечила секция лесопродукции - Br644 млн, или плюс 52% к январю-апрелю 2018 года. Высокая положительная динамика, по словам представителя биржи, обусловлена стабильным спросом на круглые лесоматериалы на внутреннем рынке и активной реализацией пилопродукции на экспорт. "Примечательно, что сумма сделок с этими товарными группами сравнялась, составив Br242 млн по каждой из них, - отметил Роман Янив. - Разным был только темп роста: 143% для кругляка и 140% для пиломатериалов". Помимо этого, существенный вклад в биржевой товарооборот внесли услуги по заготовке древесины и проведению лесохозяйственных мероприятий. Объем сделок по ним увеличился вдвое, до Br64 млн. Не менее успешно шли продажи древесной щепы иностранным потребителям. По сравнению с прошлым годом реализация этого вида древесных отходов также выросла более чем в 2 раза, до Br58 млн.

Секция металлопродукции БУТБ завершила отчетный период с ростом 2% и суммой сделок Br465 млн. Положительная динамика наблюдалась по всем ключевым группам товаров. "Отдельно стоит отметить восстановление спроса на уголь со стороны белорусских цементных заводов, что положительно сказалось на объеме биржевых сделок с этим товаром. Это позволило углю не только повторить результат прошлого года, но и улучшить его на 3%, преодолев отметку Br50 млн, - отметил пресс-секретарь. - Что касается экспортных показателей, то здесь динамика пока отрицательная - поставки черных и цветных металлов, а также их лома и отходов на внешний рынок сократились на 18% при сумме сделок Br3 млн".

Секция сельхозпродукции отчиталась о росте товарооборота на 76%, до Br345 млн. Положительный тренд сформировался преимущественно за счет сделок на внутреннем рынке. В частности, объем продаж шрота и жмыха масличных через биржу достиг Br97 млн, превзойдя показатель прошлого года на 13%, а реализация злаковых и кормовых добавок приросла на 49%, составив Br81 млн. Значительным спросом на биржевых торгах пользовались и такие товарные позиции, как сухое молоко, сычужные сыры, сливочное масло, растительные масла и семена рапсовых. Из экспортных позиций самыми востребованными были сливочное масло, сухое молоко и продукция переработки масличных культур. Так, продажи масла за рубеж выросли более чем в 3 раза, до Br28 млн, молока реализовано в 2,5 раза больше - на сумму Br9,5 млн, а масличных продуктов закуплено на Br4,2 млн, что вдвое больше аналогичного показателя 2018 года.

Товарооборот по секции промышленных и потребительских товаров за январь-апрель достиг Br163 млн, прибавив 38% к прошлогоднему результату. В структуре продаж преобладали строительные материалы и техника, промышленное оборудование, нефтехимическая продукция.

По состоянию на 1 мая на БУТБ аккредитовано 21 260 компаний, включая 4 248 нерезидентов из 61 страны мира.-0-