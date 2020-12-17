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17 декабря 2020, 13:26

Объем товарооборота между Беларусью и Иркутской областью за пять лет удвоился

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объем товарооборота между Беларусью и Иркутской областью за последние пять лет увеличился в два раза. Такая информация прозвучала сегодня во время заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. С белорусской стороны переговоры возглавил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, который распоряжением премьер-министра закреплен ответственным за координацию сотрудничества. Сопредседателем с российской стороны выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В видеоконференции приняли участие представители министерств, концернов, крупнейших машиностроительных предприятий республики (МТЗ, МАЗ, "Амкодор", "Белкоммунмаш"), академий наук, торгово-промышленных палат Беларуси и Восточной Сибири.

Советник посольства Беларуси в России Николай Куцко отметил, что за последние пять лет сотрудничество между республикой и Иркутской областью приобрело по-настоящему системный характер. "С момента подписания соглашения о сотрудничестве Беларуси и Иркутской области удалось достичь ежегодного прироста взаимного товарооборота. За 2016-2019 годы объем товарооборота вырос более чем в четыре раза и по итогам 2019-го достиг рекордного значения - $284 млн. К сожалению, в текущем году этот тренд не продолжился: по итогам января - октября товарооборот сократился в 2,1 раза. Спад экономической активности вызван в первую очередь эпидемией коронавирусной инфекции", - сказал дипломат.

Основу белорусского экспорта в Приангарье составили поставки проводов, фторидов, грузовых автомобилей, шин, частей к автомобилям, подвижного состава, красок, лаков, лифтов, молока, сливок. Увеличились поставки изолированных проводов, частей к машинам и устройствам, механических устройств для распыления и разбрызгивания жидкостей, лифтов. Впервые в прошлом году поставлены автомобили специального назначения, рентгеновская аппаратура. В товарной номенклатуре импорта - алюминиевая проволока, необработанный алюминий, изолированные провода, кабели, мука из семян бобово-масленичных культур, лесоматериалы, аккумуляторы.

Министр экономического развития Иркутской области Яна Соболь отметила среди импорта хорошего качества белорусские косметические средства. "Заслуженным спросом у иркутян и жителей Иркутской области также пользуются белорусские продовольственные товары, текстиль и обувь. В этом году у нас открыто два новых магазина белорусской продукции "Традиции и вкусы", - сказала она.

Стороны отметили взаимную заинтересованность и стремление к развитию сотрудничества и расширению его возможностей. В 2021 году планируется сконцентрировать усилия на восстановлении взаимной торговли. Наиболее перспективными направлениями названы развитие кооперации в промышленной сфере и лесохозяйственная отрасль. Одной из приоритетных остается сфера сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Что касается сотрудничества в гуманитарной сфере, то по предложению белорусской стороны сейчас прорабатывается возможность организации автопробега Брест - Иркутск, посвященного празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию обороны Брестской крепости. В рамках достигнутых договоренностей во время последнего визита делегации Иркутской области в Беларусь обсуждается вопрос организации детского поезда белорусских школьников в Иркутскую область с ознакомительной целью.

Видеоконференция была проведена с помощью нового сервиса "Облачная видео-конференц-связь IVA MCU" от beCloud. По согласованию с Брестским облисполкомом провайдер бесплатно предоставил услугу участникам заседания.-0-

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