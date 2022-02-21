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21 февраля 2022, 09:26

Объем взаимной торговли в ЕАЭС в 2021 году достиг максимума за всю историю союза

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Объем взаимной торговли в Евразийском экономическом союзе по итогам 2021 года достиг максимума за всю историю ЕАЭС. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем взаимной торговли в 2021 году достиг максимального значения в истории ЕАЭС и составил $72,6 млрд, - сказала Ия Малкина. - Это почти на 32% больше, чем в 2020 году, и на 17,8% выше доковидного 2019 года".

По ее словам, рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах союза, наибольший - в Кыргызстане (порядка 45%) и Казахстане (около 35%). 

Объем внешней торговли государств ЕАЭС с третьими странами в 2021 году составил свыше $844 млрд, что на 35% больше, чем в 2020 году. "Экспорт товаров в страны вне ЕАЭС увеличился на 44%, импорт - на 22,6%. Наибольший вклад в экспорт на рынки стран вне союза внесли Беларусь (рост почти на 48%) и Россия (рост на 47%)", - отметила официальный представитель ЕЭК.-0-

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