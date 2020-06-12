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12 июня 2020, 13:28

Объем закупок на электронной торговой площадке БУТБ вырос на 32%

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем закупок, совершенных в январе-мае на электронной торговой площадке (ЭТП) Белорусской универсальной товарной биржи, составил Br421 млн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"За пять месяцев текущего года сумма договоров, заключенных по результатам процедур закупок на электронной торговой площадке Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), составила Br421 млн. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом положительная динамика была характерна как для государственных закупок, так и закупок за счет собственных средств организаций. В первом случае сумма договоров увеличилась на 18% до Br360 млн, а во втором - в 4,8 раза до Br61 млн", - отметил Роман Янив.

По словам начальника управления государственных закупок и реализации имущества БУТБ Кирилла Пилькевича, повышенный интерес к ЭТП биржи во многом обусловлен возросшими потребностями медицинских учреждений на фоне пандемии коронавируса. "Учреждения системы здравоохранения регулярно проводят закупки на нашей площадке. Это не только отраслевые организаторы закупок, такие как "Медтехника" и "Фармация", но и непосредственно заказчики: больницы, поликлиники, реабилитационные центры и так далее. Разумеется, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки их потребности в оборудовании, инструментах, препаратах, средствах индивидуальной защиты существенно возросли. Это отразилось на количестве объявленных закупочных процедур, а следовательно, и сумме заключенных договоров", - отметил он.

В то же время не менее активными в течение последних нескольких месяцев были и поставщики, что обеспечило высокий уровень конкуренции по большинству завершенных процедур закупок. "Среднее снижение начальной цены предмета закупки по итогам электронных аукционов, проведенных в январе-мае этого года, составило более 21%. В результате заказчики и организаторы сэкономили свыше Br105 млн", - сообщил Кирилл Пилькевич.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

БУТБ с 2011 года является оператором электронной торговой площадки по закупкам в электронном формате www.zakupki.butb.by. По состоянию на 31 мая на ЭТП аккредитовано 19,5 тыс. организаций, в том числе около 800 нерезидентов Беларуси из 40 стран.-0-

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