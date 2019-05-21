Объемы поставок российской нефти в Беларусь в 2019 году будут обсуждаться в начале июня - "Белнефтехим"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы поставок российской нефти в Беларусь в 2019 году с учетом ситуации с загрязнением хлорорганикой будут обсуждаться в начале июня, сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть договоренность с российской стороной - когда мы физически запустим процесс дорожной карты (замещения некачественной нефти на чистую. - Прим. БЕЛТА), в начале июня (не позднее первой декады) мы соберемся на межведомственном уровне, проведем оценку уже исходя из развития этой ситуации", - сказал Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос о возможности переработки на белорусских НПЗ в нынешнем году запланированных 18 млн т нефти.

С российской стороны в переговорах будет участвовать Минэнерго, с белорусской - концерн "Белнефтехим". "Тогда мы сможем более четко прогнозировать, как по этому году наверстать то, что упущено, иные механизмы по компенсации возможных потерь", - уточнил председатель концерна.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - были вынуждены снизить загрузку мощностей и понесли убытки. "Нафтан" сейчас загружен на 65%.

Согласно договоренностям Беларуси и РФ, в 2019 году объем поставок российской нефти для переработки на белорусских НПЗ должен был составить 18 млн т.-0-