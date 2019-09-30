Объемы закладки продукции в стабфонды Гомельской области увеличат

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объемы закладки плодоовощной продукции в стабилизационные фонды Гомельской области на межсезонный период 2019-2020 годов в сравнении с предыдущим межсезоньем увеличены по культурам в среднем на 3,7%. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник главного управления проинформировал, что в регионе утверждены объемы и номенклатура стабилизационных фондов продовольственных товаров, а также перечни организаций, осуществляющих их хранение. Так, в этом году предстоит заложить почти 7,6 тыс. т картофеля, более 4 тыс. т капусты, почти 1,9 тыс. т моркови, около 1,5 тыс. т свеклы, свыше 3,3 тыс. т репчатого лука и более 1,5 тыс. т яблок. По сравнению с предыдущим периодом объемы закладки по картофелю и моркови увеличены на 3%, по капусте и луку - на 5%, по свекле и яблокам - более чем на 2%.

"Названные объемы определены с учетом продажи плодоовощной продукции на внутреннем рынке в минувший межсезонный период, а также с учетом потребности в этой продукции учреждений социальной сферы", - уточнил Александр Качан. Также увеличение объемов стабфондов нацелено на обеспечение стабильной ситуации на потребительском рынке и избежание резкого роста цен на плодоовощную продукцию в межсезонье.

Как было отмечено, в регионе уже заложено в стабфонды более половины запланированных объемов лука, свыше четверти от необходимого картофеля, формируются запасы и по моркови, свекле, капусте. В области закладку продукции намерены завершить до 15 ноября.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил ответственным взять данный вопрос на особый контроль. Также губернатор поставил задачу в процессе формирования стабфондов активнее задействовать в районах организации Гомельского облпотребсоюза.-0-