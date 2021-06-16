Объемы закупок угля на БУТБ в январе - мае выросли вдвое

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы закупок угля на БУТБ в январе - мае выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На Белорусской универсальной товарной бирже за январь - май для нужд внутреннего рынка реализовано 510 тыс. т угля на сумму Br75,6 млн. Это в 2,2 раза больше в стоимостном выражении, чем за тот же период 2020 года, и в 2,3 раза больше - в натуральном", - рассказал Роман Янив.

Основные покупатели этой продукции на биржевых торгах - производители цемента, Белорусская железная дорога и сахарные заводы. В качестве продавцов угля выступают как белорусские компании, так и зарубежные поставщики - преимущественно из России.

"Уголь пользуется спросом во многих отраслях промышленности - от черной металлургии до производства продуктов питания. На биржевых торгах реализуется каменный уголь и антрацит, которые в Беларуси не добываются. На фоне роста промышленного производства в стране потребность в угле заметно повысилась, что прямо пропорционально отразилось на объемах сделок по этому товарному направлению. При этом отечественные предприятия смогли не только закупить нужное им количество товара, но сэкономить более Br2,3 млн за счет конкуренции среди поставщиков", - отметил пресс-секретарь.

По итогам 5 месяцев 2021 года оборот секции металлопродукции БУТБ, в рамках которой проводятся торги углем, составил Br794 млн, что на 45% больше аналогичного показателя 2020 года. Около 78% от общей суммы сделок обеспечили закупки черных металлов и изделий из них.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-