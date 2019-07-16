Объявлен конкурс консультантов для разработки планов развития МСП в 12 пилотных районах проекта ПРООН

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по поиску консультантов, которые разработают районные планы развития малого и среднего предпринимательства двенадцати районов в рамках проекта международной технической помощи по поддержке экономического развития на местном уровне, объявлен в Беларуси. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА замминистра экономики Дмитрий Матусевич.

"Мы объявили конкурс по поиску специалистов, которые будут работать над планами развития регионов. Эта работа очень ответственная, ведь от того, как будут выписаны планы развития в соответствии с новыми, предлагаемыми сегодня методологиями, будут зависеть в том числе вопросы возможности финансирования в дальнейшем хода проекта", - сказал замминистра.

По информации ПРООН, размещенной в одном из официальных аккаунтов, для разработки районных планов развития МСП ищут шесть консультантов (за каждым из них будут закреплены два района). Конкурс проводится до 18 июля включительно.

Среди требований к консультантам, в частности, указаны высшее образование в области экономики и финансов, опыт работы в сфере планирования и прогнозирования, предпринимательства и/или бизнес-консультирования не менее двух лет. Также кандидаты должны знать проблемы предпринимательства, что необходимо подтвердить ссылками на интервью/список релевантных публикаций.

В районном плане развития МСП консультантам необходимо будет представить комплексы мер по развитию малого и среднего предпринимательства, наращиванию потенциала местных субъектов, а также комплекс мер в области PR и повышения общественной осведомленности.

Срок выполнения работ - с 1 августа по 20 октября 2019 года.-0-