Объявлен конкурс на соискание премии СНГ в области качества

13 августа, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2021 года. Такое решение принято на 57-м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Конкурс проводится каждые два года, в этом году он состоится в восьмой раз. Цель - простимулировать повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, их экспортных возможностей, внедрение инновационных технологий и методов эффективного менеджмента в организациях государств - участников СНГ.

Главные критерии - подтверждение высокого качества выпускаемой продукции или оказываемой услуги в течение не менее двух лет и экспорт продукции (услуг) в одно государство СНГ и более. Премия может присуждаться в каждой из номинаций: по численности работающих (организации с количеством работников до 250; от 250 до 1,5 тыс.; более 1,5 тыс.), по видам деятельности (выпуск продукции производственного назначения; товаров народного потребления; продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции; услуги).

Конкурс проводится в два этапа. На первом национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ оценивают претендентов по критериям премии и определяют финалистов для участия во втором этапе. Для второго этапа Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации утверждает составы комиссий из двух экспертов другого государства (перекрестно).

Решение о присуждении премии принимается на заседании Экономического совета СНГ. Лауреатам и дипломантам конкурса будет предоставлено право использовать эмблему премии СНГ в рекламных целях в течение трех лет. Сведения о победителях будут размещены на сайтах МГС и Госстандарта.

Заявки на участие белорусские организации могут представить до 1 октября 2020 года в секретариат комиссии по адресу: 220053, г.Минск, ул.Новаторская, 2а, к.303, тел. (017) 269-69-54. Необходимые консультации и материалы можно получить в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС) и в Бюро по стандартам МГС.-0-