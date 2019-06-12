Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать общесистемные проблемы бизнеса - Турчин

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные советы по развитию предпринимательства должны фиксировать как локальные, так и общесистемные проблемы бизнеса, заявил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас основная наша работа - формирование областных советов по развитию предпринимательства. Указом определено, что Совет Министров вырабатывает типовое положение об областном совете, и сейчас как раз идет работа над этим документом. Мы бы хотели немного структурировать нашу работу. Областные советы - это люди, которые находятся на местах и знают проблемы, волнующие бизнес. Хотелось бы, чтобы вопросы, входящие в компетенцию местных органов власти, - земельные, имущественные, - решались на уровне областных советов по развитию предпринимательства", - сказал Александр Турчин.

Он также отметил, что в областных советах должны фиксироваться в том числе те проблемы, которые есть на местах, но при этом носят не локальный, а общесистемный характер. Это позволит аккумулировать эти проблемы в Совете по развитию предпринимательства и выходить в том числе с законодательными инициативами.

Сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства обсуждаются актуальные проблемы развития бизнеса и приоритетные направления работы совета, организация взаимодействия с территориальными советами по развитию предпринимательства и предпринимательскими союзами (ассоциациями), а также деятельность исполнительного органа совета - Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства. Указом №173 "О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства" обновлен персональный состав совета. В него включены руководители и собственники различных предприятий страны. В свою очередь представители иных предпринимательских союзов (ассоциаций) получат статус официальных партнеров, который даст им возможность принимать участие в работе совета и выполнять иные функции. В связи с этим на заседании рассматривались критерии определения официальных партнеров совета.

Директор Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова высказала предложение по этим критериям. Статус официальных партнеров совета предлагается предоставить союзам (ассоциациям), которые являются объединениями юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей. При этом количество членов республиканского (областного) союза или ассоциации должно быть не менее 100, профессионального - не менее 30. Этот вариант обсуждался сегодня на заседании совета, были высказаны замечания. Поступило также несколько альтернативных предложений по критериям определения официальных партнеров совета. Окончательное решение пока не принято.-0-