Обмен законотворческими планами позволил бы странам ЕАЭС избежать появления барьеров - Мясникович

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обмен законотворческими планами позволил бы странам ЕАЭС избежать возникновения препятствий, заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в передаче "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Выступая 27 ноября на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Михаил Мясникович предложил парламентам стран Евразийского экономического союза осуществлять взаимный обмен планами законопроектной деятельности, что позволило бы достичь большей гармонизации законодательств государств - членов ЕАЭС.

Комментируя сегодня это предложение в эфире телеканала, он заметил, что "этот вопрос требует очень серьезного осмысления и проработки, в том числе в Евразийской экономической комиссии". "У нас нет парламентского измерения, то есть чисто экономические взаимоотношения. Но они также регулируются законами и другими нормативно-правовыми актами, которые составляют законодательство Евразийского экономического союза, - сказал глава Коллегии ЕЭК. - Мы в этом году устранили достаточно много барьеров во взаимной торговле, осталось 12 (с учетом того, что появились новые). Если бы законодательства стран, регулирующие те или иные вопросы, были гармонизированы между собой, тогда не принимались бы в одностороннем порядке те решения, которые создают препятствия".

Он заметил, что есть вопросы, связанные с торговлей металлоломом, оборотом железнодорожных вагонов, и другие. Есть проблемы с продвижением белорусской молочной и мясной продукции. "Мы сейчас выходим на такую тему, которая годами на устах, - вопросы контроля антибиотиков в животноводческой продукции. Непросто это решается, нет достаточно выверенных методик, приборов, но мы стремимся к тому, чтобы убрать человеческий фактор. Должен быть инструментарий, соответствующие методики. Но это вовсе не означает, что некачественная продукция может попадать на рынки", - добавил он.

Говоря о результатах, с которыми страны "пятерки" подходят к концу года, Михаил Мясникович заметил, что удалось "достаточно успешно решить вопросы по обрабатывающей промышленности, которая не утратила свои позиции". По его словам, наряду с некоторым снижением валового внутреннего продукта базовые отрасли, в том числе сельское хозяйство, обеспечили свое развитие, что говорит о состоятельности союза и достаточно прочных позициях экономик государств-членов.

Что касается Беларуси, страна "сработала неплохо", отметил глава Коллегии ЕЭК. "У нас практически по всем позициям, которые характеризуют уровень экономической работы в текущем году, показатели несколько даже выше, чем в среднем по Евразийскому экономическому союзу", - сказал он, добавив, что особенно это касается сельского хозяйства, товарооборота, валового внутреннего продукта.-0-

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