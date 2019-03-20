20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен состав Совета по финансовой стабильности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 15 марта 2019 года № 164/4, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Теперь у совета будет один председатель, это председатель правления Национального банка Павел Каллаур (ранее были два сопредседателя - глава Нацбанка и первый вице-премьер).

В обновленном совете также министр финансов Максим Ермолович и министр экономики Дмитрий Крутой, их заместители и замы председателя правления Нацбанка. Персональный состав совета сокращен с 12 до 8 человек.

Определено, что решения Совета по финансовой стабильности принимаются большинством голосов. При равенстве голосов решение считается не принятым. Появилась также возможность участника совета делегировать право своего голоса другому участнику - это возможно в рамках одного госоргана. Участники совета имеют право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу.

Появилась норма о том, что ответственные исполнители, указанные в протоколах заседаний совета, предоставляют сведения о реализации решений. Если решения не выполнены, указываются обоснованные причины этого.-0-