Обновленные банкноты Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50 будут введены в обращение с 23 марта. Такое решение принято постановлением правления Национального банка от 13 марта 2020 года №74, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Защитный комплекс обновленных банкнот Br20 и Br50 усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для Br50 еще и за счет изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн банкнот внесено несколько изменений. Так, исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи, приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия, а вместо "2009" указан год выпуска в обращение - "2020". Надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте Br50 заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защите будут размещены на официальном сайте Национального банка в разделе "Банкноты и монеты" 23 марта. Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом "Гознак" (Российская Федерация).

В Нацбанке обратили внимание, что банкноты образца 2009 года номиналом Br20 и Br50, выпущенные в 2016 году, остаются законным платежным средством.

Решение о модификации находящихся в обращении банкнот принято правлением Нацбанка в сентябре 2018 года. В мае 2019 года введены обновленные банкноты Br5 и Br10.-0-