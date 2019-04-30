Обновленные банкноты Br5 и Br10 будут введены в обращение с 20 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 2019 года выпуска будут введены в обращение с 20 мая 2019 года. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка Беларуси от 24 апреля 2019 года №183 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом Br5 и Br10 усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

/Будет дополнено/.-0-