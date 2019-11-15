Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса - Сенько

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса. Такое мнение высказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько на заседании общественно-консультативного совета при ГТК, сообщили БЕЛТА в комитете.

"Новации, предусмотренные в новой редакции закона, в максимальной степени будут обеспечивать, с одной стороны, безусловное соблюдение государственных интересов в сфере таможенного регулирования, а с другой - реализацию современных тенденций облегчения ведения бизнеса. В отношении законопроекта уже получено положительное заключение по результатам юридической экспертизы, завершается криминологическая экспертиза", - рассказал Юрий Сенько.

Новая редакция закона о таможенном регулировании - логическое продолжение работы с учетом принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, который действует уже почти два года. В законопроекте учтены такие основополагающие моменты, как электронное декларирование, "единое окно", уполномоченные экономические операторы, свободные экономические зоны, склады временного хранения.

На заседании также обсуждались организация посттаможенного контроля, проект плана работы общественно-консультативного совета на 2020 год.

"Без внимания таможенных органов не остаются вопросы совершенствования посттаможенного контроля. И здесь должны учитываться требования современности о необходимости формирования благоприятной среды для добросовестного бизнеса, в том числе путем придания контрольной деятельности предупредительного характера и использования профилактических мер, направленных на предотвращение правонарушений", - считает Юрий Сенько.-0-