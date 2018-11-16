Оборудование Лукомльской ГРЭС будет обслуживать Siemens

16 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Оборудование Лукомльской ГРЭС будет обслуживать компания Siemens, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".
Компании подписали контракт на техническое обслуживание вспомогательного оборудования блока ПГУ-427 Лукомльской ГРЭС. Согласно документу, Siemens будет отвечать за сервис в течение ближайших 10 лет.
"С подписанием нового контракта Siemens будет выполнять сервис полного объема оборудования электростанции, включая паровую турбину, котел-утилизатор, насосы, клапаны и электрическое оборудование", - уточнили на белорусском предприятии.
Договор - очередной этап развития плодотворного сотрудничества между компаниями, входящими в состав ГПО "Белэнерго", и Siemens.
Ранее партнерами был подписан договор на 12-летнее обслуживание турбин SGT-4000F Лукомльской ГРЭС.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.395 BYN
|2.391 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1102 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.1973 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN