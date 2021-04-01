Оборудование пинского "Кузлитмаша" ввели в эксплуатацию в США

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оборудование пинского ОАО "Кузлитмаш" ввели в эксплуатацию в США, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

В соответствии с заключенным ранее договором из Пинска в адрес компании The Bristol Indiana Corporation (Brinco) в штате Индиана отгружен блок зачистной модели 99913К. Оборудование предназначено для зачистки наружных поверхностей чугунных и стальных отливок от различных дефектов обдирочным абразивным кругом. С 8 по 13 марта на площадях фирмы-заказчика специалисты "Кузлитмаша" запустили блок в эксплуатацию, а также провели обучение обслуживающего персонала Brinco.

"При выполнении заказа ОАО полностью учло пожелания специалистов фирмы-заказчика. От компании уже получены положительные отзывы о работе поставленного оборудования. Есть намерения продолжить сотрудничество. В настоящее время ведутся переговоры по заключению очередного договора", - отметили в пресс-центре предприятия.

Пинское ОАО "Кузлитмаш" берет свое начало с завода унифицированных и специальных узлов для литейных автоматических линий, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в январе 1974 года. ОАО выпускает кузнечно-прессовое и литейное оборудование и является одним из ведущих станкостроительных предприятий Беларуси. С 2012 года "Кузлитмаш" входит в состав холдинга "БЕЛАЗ-холдинг".-0-

Фото ОАО "Кузлитмаш"