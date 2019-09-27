Общегосударственный классификатор отходов утвержден в Беларуси в новой редакции

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общегосударственный классификатор отходов, образующихся в Беларуси (ОКО РБ), утвержден в новой редакции. Соответствующее постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 9 сентября 2019 года №3-Т официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Общегосударственный классификатор предназначен для использования при обращении с отходами: для их идентификации в случаях, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды и природопользования.

ОКО РБ используется при решении таких задач, как проведение инвентаризации отходов производства, разработка инструкций по обращению с ними, выдача разрешений на их хранение и захоронение, ведение учета отходов, составление государственной статистической отчетности в области обращения с отходами.

Объектом классификации являются отходы, образующиеся в процессе экономической деятельности, жизнедеятельности человека, обращение с которыми осуществляют юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели.

Классификатор вводится в действие с 9 декабря 2019 года.-0-